Bu videoda Xiaomi’nin giriş segmente konumlandırdığı Redmi 12C modelini kutusundan çıkarıyoruz ve detaylarına yakından bakıyoruz. 4999 TL fiyat etiketiyle tüketicilerle buluşan Redmi 12C hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler…
Redmi 10C Teknik Özellikleri:
Tasarım: 168.8 x 76.4 x 8.8 mm
Ekran: 6.71 inç, IPS LCD,HD+, 500nit parlaklık
İşlemci: Mediatek Helio G85
RAM/Depolama: 4GB RAM/128GB Depolama
Kamera: 50MP + 0.8MP
Ses: Mono Hoparlör
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 10W
Ağ Bağlantıları: WiFi 5 / Bluetooth 5.1
Fiyat: 4999 TL
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