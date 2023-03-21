Bu videoda Xiaomi’nin giriş segmente konumlandırdığı Redmi 12C modelini kutusundan çıkarıyoruz ve detaylarına yakından bakıyoruz. 4999 TL fiyat etiketiyle tüketicilerle buluşan Redmi 12C hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler…

Redmi 10C Teknik Özellikleri:

Tasarım: 168.8 x 76.4 x 8.8 mm

Ekran: 6.71 inç, IPS LCD,HD+, 500nit parlaklık

İşlemci: Mediatek Helio G85

RAM/Depolama: 4GB RAM/128GB Depolama

Kamera: 50MP + 0.8MP

Ses: Mono Hoparlör

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 10W

Ağ Bağlantıları: WiFi 5 / Bluetooth 5.1

Fiyat: 4999 TL

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