Türkiye’de oyun fiyatlarının hızla yükseldiği bu dönemde, PlayStation Store sonunda yüzleri güldüren bir sürprizle karşımıza çıktı. Peki bu dev kampanya gerçekten yılın en iyi fırsatı mı, yoksa kısa süreli bir nefes alma alanı mı? Oyuncuların aklındaki sorular bunlar.

PlayStation Store’da Black Friday indirimleri başladı!

PlayStation Store, bu yılın en beklenen kampanyası olan Black Friday dönemini resmen başlattı ve oyuncuların yüzünü güldürdü. Kampanyada 1.900’den fazla oyunda dev indirimler sunulurken, bazı yapımlarda fiyatlar adeta yerle bir oldu. Özellikle Türkiye’de yükselen kur nedeniyle oyun almakta zorlanan birçok oyuncu için bu indirimler adeta “yılın fırsatı” niteliğinde. Ayrıca kampanya içinde PlayStation topluluğunun son dönemde konuştuğu birçok büyük yapım da bulunuyor.

İşte PlayStation Store Black Friday kapsamında öne çıkan oyunlar:

Red Dead Redemption 2 – %75 indirim: 2.099 TL → 524,75 TL

– %75 indirim: 2.099 TL → 524,75 TL NBA 2K26 – %55 indirim: 2.900 TL → 1.305 TL

– %55 indirim: 2.900 TL → 1.305 TL EA SPORTS FC 26 – %50 indirim: 2.899,99 TL → 1.449,99 TL

– %50 indirim: 2.899,99 TL → 1.449,99 TL F1 25 – %50 indirim: 2.900 TL → 1.450 TL

– %50 indirim: 2.900 TL → 1.450 TL Red Dead Redemption – %50 indirim: 1.749 TL → 874,50 TL

– %50 indirim: 1.749 TL → 874,50 TL Red Dead Online – %50 indirim: 699 TL → 349,50 TL

– %50 indirim: 699 TL → 349,50 TL Marvel’s Spider-Man 2 – %50 indirim: 2.799 TL → 1.399,50 TL

– %50 indirim: 2.799 TL → 1.399,50 TL Assassin’s Creed Shadows – %40 indirim: 2.799 TL → 1.679,40 TL

– %40 indirim: 2.799 TL → 1.679,40 TL Forza Horizon 5 – %35 indirim: 1.541 TL → 1.001,65 TL

– %35 indirim: 1.541 TL → 1.001,65 TL SILENT HILL f – %30 indirim: 3.449 TL → 2.414,30 TL

– %30 indirim: 3.449 TL → 2.414,30 TL METAL GEAR SOLID DELTA: SNAKE EATER – %30 indirim: 3.449 TL → 2.414,30 TL

– %30 indirim: 3.449 TL → 2.414,30 TL DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH – %25 indirim: 3.449 TL → 2.586,75 TL

– %25 indirim: 3.449 TL → 2.586,75 TL REMATCH – %25 indirim: 1.079 TL → 809,25 TL

– %25 indirim: 1.079 TL → 809,25 TL Clair Obscur: Expedition 33 – %20 indirim: 1.749 TL → 1.399,20 TL

– %20 indirim: 1.749 TL → 1.399,20 TL Borderlands 4 – %20 indirim: 2.900 TL → 2.320 TL

– %20 indirim: 2.900 TL → 2.320 TL Ready or Not – %20 indirim: 2.149 TL → 1.719,20 TL

– %20 indirim: 2.149 TL → 1.719,20 TL Dying Light: The Beast – %20 indirim: 2.799 TL → 2.239,20 TL

– %20 indirim: 2.799 TL → 2.239,20 TL Split Fiction – %20 indirim: 1.800 TL → 1.440 TL

– %20 indirim: 1.800 TL → 1.440 TL Battlefield 6 – %15 indirim: 2.900 TL → 2.465 TL

Türkiye’deki oyuncular için bu kampanya uygun fiyatlarla güzel oyunlara ulaşmak açısından büyük önem taşıyor. PlayStation Store bu sunduğu indirimler ile döviz kurunun etkisiyle uzun zamandır oyun alamayan oyuncular için gerçek bir fırsat penceresi açmış durumda.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? PlayStation Store indirimlerinin Türkiye’deki oyuncular için değerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!