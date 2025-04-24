Güney Koreli otomobil devi Kia, popüler elektrikli modeli Kia EV6‘nın güncellenmiş versiyonunu Amerika Birleşik Devletleri pazarına sunmaya hazırlanıyor ve yeni modelin fiyatlandırmasını da duyurdu. İşte yenilenen ve makyajlanan Kia EV6!

Kia EV6 Yenilendi! İşte yeni tasarım ve donanımlar

2025 Kia EV6 tasarımındaki en büyük değişiklik, Kia‘nın “Yıldız Haritası” aydınlatması olarak adlandırdığı yeniden tasarlanmış ön bölüm. Bu yeni tasarım anlayışı, elektrikli araca daha geniş ve dinamik bir görünüm kazandırmayı amaçlıyor. Ön tampon artık daha keskin hatlara sahipken, kaput da yeniden şekillendirilmiş durumda.

Arka kısımda ise EV6, yeni üç boyutlu arka lambaları ve güncellenmiş bagaj kapağı tasarımıyla dikkat çekiyor. Alıcılar ayrıca on dokuz inçten yirmi bir inçe kadar değişen ebatlarda sunulan yeni tasarımlı jantlar arasından da seçim yapabilecekler.

İç mekanda yapılan değişiklikler ise daha incelikli bir yapıda. Kia, yeni bir direksiyon simidi ve güncellenmiş bir orta konsol tasarımı sunuyor. Gösterge panelinde artık çift on iki nokta üç inçlik geniş ekranlar bulunuyor.

Tüm modellerde standart olarak sunulan özellikler arasında ısıtmalı ön koltuklar ve kumaş ile sentetik deri kombinasyonundan oluşan döşeme yer alıyor. Giriş seviyesi modelde ayrıca on yönlü elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu, çift bölgeli otomatik klima kontrolü ve kablosuz telefon şarj cihazı da standart olarak sunuluyor.

Dur ve Kalk özellikli Akıllı Seyir Kontrolü, Otoyol Sürüş Asistanı, Kör Nokta Çarpışma Önleme ve İleri Çarpışma Önleme gibi kapsamlı bir sürücü destek sistemleri paketi de tüm versiyonlarda standart olarak sunuluyor, bu da güvenliği ön planda tutan bir yaklaşım sergiliyor.

2025 model yılıyla birlikte EV6, önceki 58 kWh ve 77.4 kWh’lik bataryaların yerini alan 63 kWh ve 84 kWh kapasiteli daha büyük batarya paketlerine sahip olacak. Bu önemli değişiklik, yapılandırmaya bağlı olarak artık 372 kilometre ile 513 kilometre arasında tahmin edilen daha uzun bir sürüş menzili anlamına geliyor.

EV6 alıcılarını sevindirecek bir diğer önemli gelişme ise, yeni modelin artık Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) ile standart olarak gelmesi. Bu sayede 2025 EV6 sahipleri, araçlarını herhangi bir adaptöre ihtiyaç duymadan Tesla Süper Şarj istasyonlarında da şarj edebilecekler, bu da şarj altyapısına erişim konusunda büyük bir kolaylık sağlayacak.

Güç aktarma organları tarafında ise giriş seviyesi EV6 Light, 125 kW (167 beygir gücü) güç ve 349 Nm tork üreten arkaya monte edilmiş bir elektrik motoruyla geliyor. Light Long Range, Wind ve GT-Line donanımları ise 168 kW (225 beygir gücü) ile arkadan çekişli bir seçenek ve 239 kW (320 beygir gücü) üreten dört tekerlekten çekiş seçeneği sunuyor.

Ailenin en güçlü üyesi olan EV6 GT ise 448 kW (601 beygir gücü) ve 738 Nm tork sağlıyor. Launch Mode aktif hale getirildiğinde, bu etkileyici rakamlar geçici olarak 478 kW (641 beygir gücü) ve 769 Nm torka yükseliyor, bu da GT’nin 0’dan 97 km/s hıza yalnızca 3.4 saniyede ulaşmasını ve 259 km/s azami hıza çıkmasını mümkün kılıyor.

Kia EV6 Teknik Özellikleri

Batarya Seçenekleri: 63 kWh, 84 kWh

Tahmini Menzil: 372 km – 513 km (yapılandırmaya bağlı)

Şarj Standardı: Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS)

Giriş Seviyesi (Light): 125 kW (167 bg), 349 Nm tork (arkadan çekiş)

Light Long Range/Wind/GT-Line: 168 kW (225 bg) (arkadan çekiş), 239 kW (320 bg) (dört tekerlekten çekiş)

EV6 GT: 448 kW (601 bg), 738 Nm tork (standart), Launch Mode ile 478 kW (641 bg), 769 Nm tork

GT 0-97 km/s Hızlanma: 3.4 saniye

GT Azami Hız: 259 km/s

Ekranlar: Çift 12.3 inç

Sürüş Destek Sistemleri: Akıllı Seyir Kontrolü (Dur ve Kalk özellikli), Otoyol Sürüş Asistanı, Kör Nokta Çarpışma Önleme, İleri Çarpışma Önleme (standart)

Kia EV6 Fiyatı Ne Kadar?

Kia EV6 Light RWD : 42.900 dolar

: 42.900 dolar Kia EV6 Light Long Range RWD : 46.200 dolar

: 46.200 dolar Kia EV6 Light Long Range AWD : 50.300 dolar

: 50.300 dolar Kia EV6 Wind RWD : 50.300 dolar

: 50.300 dolar Kia EV6 Wind AWD : 54.300 dolar

: 54.300 dolar Kia EV6 GT-Line RWD : 54.200 dolar

: 54.200 dolar Kia EV6 GT-Line AWD : 58.900 dolar

: 58.900 dolar Kia EV6 GT AWD: 63.800 dolar

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