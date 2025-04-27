Apple, yeni nesil akıllı telefon serisi iPhone 17 özellikleri ile teknoloji dünyasında büyük beklentiler oluşturdu. Ancak RAM kapasitesi konusunda bazı sürprizler var. Peki iPhone serisinde beklenen RAM artışı neden gerçekleşmedi? iPhone 17 özellikleri kullanıcıları tatmin edecek mi?

iPhone 17 özellikleri ortaya çıkıyor! RAM sabit kalacak

iPhone 17 modelleri için uzun süredir 12 GB RAM beklentisi hakimdi. Ancak Apple’ın aldığı son kararla, bu kapasite artışı yalnızca belirli modellere özel olacak. Yalnızca 17 Air, 17 Pro ve 17 Pro Max modelleri 12 GB RAM desteğine kavuşacak. Temel iPhone 17 modeli ise 8 GB RAM ile yoluna devam edecek.

Bu değişikliğin arkasında ciddi maliyet endişeleri bulunuyor. Analistlere göre, RAM kapasitesinin artırılması üretim maliyetlerini %50’ye kadar yükseltiyor.

Apple, bu artışı tüketici fiyatlarına yansıtmamak için RAM yükseltmesini şimdilik sadece üst düzey modellere sunmayı tercih etti. Böylece hem maliyet kontrolü sağlandı hem de yeni iPhone serisinin fiyat dengesi korunmuş oldu.

Öte yandan Apple, uzun vadeli bir strateji izliyor. Şirketin hedefi, 2026 yılında piyasaya sürülecek olan iPhone 18 serisinde tüm modellere 12 GB RAM standardı getirmek. iPhone takipçileri için bu karar kısa vadede bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratsa da, gelecekte daha geniş çaplı bir performans artışının kapılarını aralayacak.

Bu RAM artışı sadece sayılardan ibaret değil. 12 GB RAM sayesinde kullanıcılar çok daha akıcı multitasking deneyimi yaşayacak, oyun performansı artacak ve yapay zeka özellikleri daha hızlı çalışacak. Özellikle Türkiye’de artan mobil oyun ve AI destekli uygulama kullanımı düşünüldüğünde, bu kapasite artışı büyük önem taşıyor.

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iPhone 17 ile anlık performans artışı bekleyenler için bu haber biraz moral bozucu olabilir. Ancak Apple’ın uzun vadeli fiyat politikası ve tedarik zinciri stratejileri düşünüldüğünde, bu adımın mantıklı olduğu görülüyor.

Şirket, RAM fiyatlarını düşürmek için tedarikçilerle yeniden masaya oturacak ve böylece ilerleyen modellerde kullanıcılarına daha iyi donanımı daha makul fiyatlarla sunabilecek.

Peki siz yeni iPhone serisindeki bu RAM kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? iPhone 17 özellikleri beklentilerinizi karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın! Daha fazla iPhone haberi için bizi takipte kalın!