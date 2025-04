Samsung kullanıcıları için heyecan verici bir dönem başlıyor! One UI 7 güncellemesi adım adım yayılıyor. Peki One UI 7 tam olarak hangi cihazlara geliyor? One UI 7 çıkış tarihi hakkında neler biliniyor? Samsung Android 15 güncellemesiyle hangi yenilikler bizi bekliyor?

One UI 7 çıkış tarihi duyuruldu! S23 ve S24 FE Android 15 geliyor!

One UI 7 güncellemesi için beklenen açıklama Samsung Vietnam’dan geldi. Önümüzdeki hafta itibarıyla birçok model, yeni yazılımla buluşacak.

Vietnam pazarı, geçmiş deneyimlere göre Türkiye ile benzer tarihlerde güncelleme aldığı için, bu haber Türkiye’deki kullanıcılar için de önemli bir gösterge. Samsung Android 15 çıkış tarihi yaklaşırken, yeni arayüzle gelen değişiklikler ve performans iyileştirmeleri dikkat çekiyor.

Samsung’un duyurusuna göre One UI 7 güncellemesi, özellikle amiral gemisi serilerde yoğunlaşacak. Galaxy S23 ailesi, S24 FE, Galaxy Z Fold5 ve Z Flip5 modelleri, Galaxy Tab S10 serisi gibi cihazlar için süreç başlayacak.

Önümüzdeki hafta One UI 7 güncellemesini alacak Samsung modellerinin listesi!

İşte önümüzdeki hafta One UI 7 güncellemesini alacak Samsung modellerinin listesi:

Model Güncelleme Durumu Galaxy S23 Önümüzdeki hafta başlayacak Galaxy S23+ Önümüzdeki hafta başlayacak Galaxy S23 Ultra Önümüzdeki hafta başlayacak Galaxy S24 FE Önümüzdeki hafta başlayacak Galaxy Z Fold5 Önümüzdeki hafta başlayacak Galaxy Z Flip5 Önümüzdeki hafta başlayacak Galaxy Tab S10 Serisi Güncelleme başladı Galaxy Z Fold6 Güncelleme başladı Galaxy Z Flip6 Güncelleme başladı

Görüldüğü gibi, birçok önemli model Samsung Android 15 güncellemesiyle buluşacak. Galaxy S23 serisi sahipleri için de bekleyiş bir hayli uzun sürdü. Ancak Samsung Android 15 güncellemesiyle birlikte S23 kullanıcıları, Samsung’un yeni nesil yazılım iyileştirmelerinden ilk yararlanan gruplardan biri olma şansına erişiyor.

Öte yandan, Galaxy S24 FE kullanıcıları için süreç biraz daha farklı ilerliyor. Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra modelleri güncellemeyi daha erken almışken, S24 FE One UI 7 için takvim biraz daha geriden geliyor.

Samsung’un bu modeli ana seriden farklı bir planlamayla güncelleme listesine dahil etmesi, bazı kullanıcılar arasında bir memnuniyetsizlik yaratsa da, genel beklenti S24 FE’nin de çok geçmeden Samsung Android 15 ile buluşacağı yönünde.

Öte yandan, Samsung Android 15 ile gelen yenilikler sadece görünümle sınırlı değil. Yeni güncelleme, daha akıcı animasyonlar, optimize edilmiş pil kullanımı ve gelişmiş güvenlik protokolleriyle donatılmış bir deneyim sunacak. Tüm bu iyileştirmelerle beraber, kullanıcıların cihazlarından alacakları verim ciddi şekilde artacak.

Android 15 ile Samsung cihazlarında büyük bir değişim rüzgârı esecek. Yeni tasarım anlayışı, gelişmiş pil verimliliği ve daha stabil bir kullanıcı deneyimi vadeden bu güncelleme, cihazların ömrünü uzatacak gibi görünüyor. Türkiye’deki kullanıcıların da en geç birkaç hafta içinde bu güncellemeye kavuşması bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung Android 15 güncellemesi ve Samsung’un güncelleme politikası hakkındaki görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın! Daha fazla teknoloji haberi için bizi takip etmeye devam edin!