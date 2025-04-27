Land Rover, otomotiv dünyasının merakla beklediği tamamen Elektrikli Range Rover modelinin geliştirme sürecinde sona yaklaşıyor. Otomobil, Kuzey Avrupa’nın zorlu koşullarında, Kuzey Kutup Dairesi yakınlarında gerçekleştirilen ikinci soğuk hava testlerini başarıyla tamamladı. Peki elektrikli Range Rover neler sunacak? Elektrikli Range Rover nasıl olacak?

Elektrikli Range Rover Kış Testlerini Tamamladı! İşte Yeni Elektrikli Range Rover

Yeni Elektrikli Range Rover, markanın kendi bünyesinde tasarlayıp üreteceği gelişmiş bir batarya paketiyle donatılacak. Yapılan açıklamaya göre, bu batarya 117 kWh kapasiteye sahip olacak ve çift katmanlı bir düzende yerleştirilmiş 344 prizmatik hücreden oluşacak. Bu güçlü batarya, Elektrikli Range Rover modeline hem etkileyici bir menzil hem de yüksek performans sunmayı hedefliyor.

Performans demişken, henüz resmi veriler açıklanmasa da, sektördeki kaynaklar Elektrikli Range Rover‘ın çift motorlu bir dört tekerlekten çekiş sistemiyle yaklaşık 542 beygir gücü (404 kW) ve 849 Nm tork üretebileceğini öne sürüyor. Bu değerler doğrulanırsa, elektrikli model, mevcut çift turbolu 4.4 litrelik V8 motora sahip P530 versiyonundan (523 bg, 749 Nm) bile daha güçlü olacak. Bu durum, Elektrikli Range Rover‘ın sadece çevre dostu değil, aynı zamanda son derece dinamik bir sürüş vaat ettiğini gösteriyor.

Land Rover mühendisleri, aracın sadece gücüyle değil, aynı zamanda çekiş kabiliyetiyle de öne çıkmasını sağlıyor. Elektrikli Range Rover, Intelligent Driveline Dynamics teknolojisine sahip gelişmiş bir dört tekerlekten çekiş sistemi kullanacak. Bu sistem, çekiş kayıplarını önlemek amacıyla arka tekerleklere iletilen torku anlık olarak %100 ile %0 arasında ayarlayabiliyor. Sistemin kayma ve çekiş değişikliklerine 50 milisaniye gibi inanılmaz bir hızda tepki verebilmesi, geleneksel içten yanmalı motorlu araçlardan 100 kat daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Bu teknoloji, Elektrikli Range Rover‘ın her türlü yol koşulunda üstün bir tutunma sunmasını sağlayacak.

Markanın efsanevi off-road yetenekleri elektrikli modele de aktarılıyor. Testler sırasında hava süspansiyonu ve tek pedallı sürüş modu gibi özelliklerin yanı sıra, bu sistemlerin markanın ünlü Terrain Response sistemiyle entegre çalıştığı da doğrulandı. Bu entegrasyon, Elektrikli Range Rover‘ın zorlu arazi koşullarının üstesinden rahatlıkla gelebileceğini garanti ediyor.

Soğuk iklim testlerinin odak noktalarından biri de ThermAssist adı verilen yenilikçi termal yönetim sistemiydi. Bu sistem, özellikle soğuk havalarda ısıtma için gereken enerjiyi %40‘a kadar azaltabiliyor. -10°C gibi düşük sıcaklıklarda bile tahrik sistemi veya kabin ısıtması için oluşan atık ısıyı geri kazanarak Elektrikli Range Rover‘ın menzil ve genel verimlilik değerlerini önemli ölçüde artırıyor. Bu teknoloji, elektrikli araçların kış aylarındaki performans endişelerini gidermede kritik bir rol oynayacak.

Toplamda 72.000 kilometreyi aşan zorlu test süreçlerini başarıyla tamamlayan Elektrikli Range Rover, lüks, performans ve arazi kabiliyetini sıfır emisyonla birleştirmeye hazırlanıyor. Aracın yakın zamanda resmi olarak tanıtılması ve elektrikli lüks SUV segmentinde standartları yeniden belirlemesi bekleniyor.

Elektrikli Range Rover özellikleri neler?

Batarya: Marka tarafından geliştirilen 117 kWh kapasiteli batarya paketi.

Marka tarafından geliştirilen 117 kWh kapasiteli batarya paketi. Performans: Çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi ile tahmini 542 HP güç ve 849 Nm tork.

Çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi ile tahmini 542 HP güç ve 849 Nm tork. Çekiş Sistemi: Intelligent Driveline Dynamics teknolojisi ile gelişmiş dört tekerlekten çekiş ve 50 milisaniyede tepki veren tork yönetimi.

Intelligent Driveline Dynamics teknolojisi ile gelişmiş dört tekerlekten çekiş ve 50 milisaniyede tepki veren tork yönetimi. Verimlilik: ThermAssist termal yönetim sistemi ile ısıtma enerjisinde %40’a varan tasarruf ve soğuk iklimlerde optimize edilmiş menzil.

ThermAssist termal yönetim sistemi ile ısıtma enerjisinde %40’a varan tasarruf ve soğuk iklimlerde optimize edilmiş menzil. Arazi Kabiliyeti: Terrain Response sistemi entegrasyonu, hava süspansiyonu ve markanın ikonik off-road yetenekleri.

Terrain Response sistemi entegrasyonu, hava süspansiyonu ve markanın ikonik off-road yetenekleri. Sürüş Modları: Tek pedallı sürüş modu seçeneği.

Tek pedallı sürüş modu seçeneği. Dayanıklılık: Zorlu Kuzey Kutup Dairesi koşullarında başarıyla tamamlanmış testler.

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