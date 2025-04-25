Epic Games haftanın ücretsiz oyunu kapsamında 125 TL değerinde bir yapım ücretsiz olarak oyunseverlere sunuluyor. Peki Epic Games Store haftanın ücretsiz oyunları neler? İşte Epic Games ücretsiz oyunu!

Epic Games Store haftanın ücretsiz oyunu belli oldu

Her hafta oyunculara bedava içerik sunarak geniş bir kitleye ulaşan Epic Games, Epic Games haftanın ücretsiz oyunu kampanyasında çıtayı biraz daha yukarı taşıdı. Epic Games ücretsiz oyun listesinde yer alan bir yapım, 24 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında hiçbir ücret ödenmeden kütüphanelere eklenebilecek.

Epic Games haftanın ücretsiz oyunu bu hafta CHUCHEL olarak belirlendi. Yaratıcılarının daha önce imza attığı Machinarium ve Botanicula gibi başarılı yapımların izinden gidiyor. Komedi ve macera türündeki bu yapımda, sevimli kahraman Chuchel ve rakibi Kekel ile birlikte komik ve bol bulmacalı bir yolculuğa çıkıyorsunuz.

Her hafta sunduğu bedava içeriklerle sadık bir kullanıcı kitlesi edinen Epic Games, yalnızca Epic Games ücretsiz oyun sunmakla kalmıyor, zaman zaman oyun içi ödül paketleriyle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Botanicula ve Firestone için ücretsiz içerikler de yayınlanmıştı.

Epic Games ücretsiz oyun nasıl alınır?

Ücretsiz oyunları almak için:

Epic Games Store web sitesine gidin veya Epic Games Launcher’ı açın. Ücretsiz oyunlar sekmesinden CHUCHEL oyununu bulun. İlgili oyunun sayfasına gidip “Yükle” butonuna tıklayın. Epic Games hesabınızla giriş yaparak oyunu kütüphanenize ekleyin.

Epic Games her hafta sunduğu bu kampanyalarla sadece oyunseverleri değil, bütçesini düşünen kullanıcıları da mutlu etmeye devam ediyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Epic’in haftalık ücretsiz oyunlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!