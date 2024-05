Yüzüklerin Efendisi serisindeki Kral Theoden rolüyle tanıdığımız Bernard Hill hayatını kaybetti. İngiltere’nin Manchester kentinde 17 Aralık 1944’te doğan ünlü aktör Hill, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kral Theoden’in ölümüyle beraber Rohan’ı korumak bizlere kaldı.

Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde Rohan Kralı Theoden‘i canlandırarak büyük bir hayran kitlesi kazanan Hill, sinema ve televizyon dünyasına büyük katkılarda bulundu. Manchester Polytechnic School of Drama’dan mezun olduktan sonra oyunculuk kariyerine başlayan Hill, Boys from the Blackstuff ve A Very Social Secretary gibi yapımlardaki rolleriyle En İyi Erkek Oyuncu BAFTA adaylığı elde etti.

Gelen son bilgilere göre, Hill’in ölümüyle ilgili detaylar henüz doğrulanmadı. Haber, aktörün menajeri Lou Coulson tarafından duyuruldu. Bernard Hill’in eşi Marianna Hill, onun ardında kalan en yakınları arasında yer alıyor. Hill, Yüzüklerin Efendisi üçlemesindeki Kral Theoden rolüyle özellikle tanınıyor.

Bernard Hill, bu efsanevi karakteri Yüzüklerin Efendisi: İki Kule ve Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filmlerinde canlandırdı. Ancak Hill’in kariyeri sadece bu rolle sınırlı değil. Titanic filminde Kaptan Smith’i canlandırarak da dikkatleri üzerine çekti ve birçok önemli yapımın kadrosunda yer aldı. Gandhi, True Crime, Wimbledon, The Scorpion King ve Gothika gibi filmlerde çeşitli roller üstlenen Hill, birçok ünlü oyuncuyla birlikte çalışma şansı buldu. Ayrıca televizyon dünyasında da başarılı işlere imza attı.

Öte yandan, yakında gösterime girecek olan korku filmi The Pub’da rol alması bekleniyordu. Bu projenin hala ön yapım aşamasında olduğu belirtiliyor. Ancak son olarak, 5 Mayıs akşamı yayınlanacak olan polis draması The Responder’ın 2. sezonunda Chris Carson’ın babası Tom rolüyle Hill’in ekranlara geleceği biliniyor.

Bernard Hill’in vefatı, oyunculuk dünyasında büyük bir boşluk bırakırken, onun yeteneği ve bağlılığıyla dolu olan geniş mirası her zaman hatırlanmaya devam edecek. Bizler de oyuncuya rahmet ve ailesine baş sağlığı diliyoruz.

