Galaxy AI Galaxy S21 serisine gelecek mi diye soranlar için üzücü haber geldi. Samsung, Galaxy S21 serisi ve 2021 yılında çıkan Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 katlanabilir cihazları için One UI 6.1 güncellemesini duyurdu. Samsung yapay zeka canavarı Galaxy AI özelliklerinin bu cihazlara gelmesi beklenirken, ne yazık ki beklenen olmadı.

Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 kullanıcıları için kötü haber: Galaxy AI özellikleri gelmiyor

Galaxy AI özellik paketi, bu yılın başlarında Galaxy S24 serisiyle piyasaya sürüldü ve daha sonra diğer cihazlara da genişletildi. Galaxy S23 serisi, Galaxy Tab S9 ailesi, Galay Z Fold 5, Z Flip 5 gibi yeni amiral gemisi cihazlar bu özelliklerden eksiksiz şekilde yararlanabiliyor. Samsung’un yapay zeka özellikleri arasında cihaz içi çeviri, yapay zeka destekli fotoğraf düzenlemeleri ve daha fazlası bulunuyor.

Samsung, bu hafta, geçen ay olduğu gibi Galaxy AI özelliklerini Galaxy S22, Fold 4 ve Flip 4 gibi daha eski cihazlara da sunmaya başladı. Ayrıca, beklenmedik bir şekilde Galaxy S21 serisi, Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 için de One UI 6.1’i yayınladı.

Ancak, bu eski cihazlar, Galaxy AI deneyiminin tamamını alamıyorlar. Özellikle, Galaxy S21 serisi, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3, bu özelliklerden çoğuna sahip değil. Değişiklik günlüğü yalnızca Circle to Search özelliğinden bahsediyor.

Bu da zaten aslında Samsung’un değil, Google cephesinin Android cihazlarda sunduğu bir özellik. Zira bu özellik aynı isimle Google Pixel telefonlarda da yer alıyor. Yakında birçok Android telefon modelinin bu özelliğe kavuşması bekleniyor.

Samsung’un, eski cihazlara neden diğer Galaxy AI özelliklerini getirmediği net değil. Ancak, Galaxy Z Fold 3’ün daha fazla AI özelliği aldığına dair iddialar bulunuyor. Bununla birlikte, paylaşılan değişiklik günlüğü, Circle to Search dışındaki AI özellikleri hakkında hiçbir bilgi içermiyor.

Bazı analistlere göre, bu durumun bir nedeni, eski cihazların donanımının yeni nesil cihazlar kadar güçlü olmaması olabilir. Özellikle, RAM’in cihaz içi yapay zeka için önemli bir rol oynadığı göz önüne alındığında, eski cihazların daha düşük RAM kapasitesine sahip olması bu durumu etkileyebilir.

Aslında bu pek de doğru değil, zira Galaxy S21 Ultra 16GB LPDDR5x RAM kapasitesine sahip bir versiyonla satışa sunulurken, Galaxy S24 Ultra modelinde maksimum 12GB bulunuyor. Büyük ihtimalle işlemci gücü kısıtlaması var, ancak bu konuda resmi bir açıklama gelmiş değil.

Samsung, One UI 6.1’i belirli ülkelerden başlayarak 2022 ve 2021 Galaxy amiral gemilerine sunmaya başladı. Ancak, eski cihaz sahiplerinin Galaxy AI özelliklerinin tamamından yararlanıp yararlanamayacakları belirsizliğini koruyor. Bu durum, Samsung’un yapay zeka özelliklerini eski ve yeni cihazlar arasında dengelemeye çalıştığı bir sürecin parçası gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S21 Galaxy AI özelliklerinin tamamını alabilecek güçte miydi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!