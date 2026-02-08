Google’ın çatı şirketi Alphabet, son finansal raporlarını kamuoyuyla paylaşarak teknoloji dünyasındaki gücünü bir kez daha kanıtladı. Açıklanan rakamlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri, şüphesiz video paylaşım devi YouTube’un performansı oldu. Platform, rekor seviyede bir kazanç elde ederek adeta para bastığını gösterdi. Peki YouTube yıllık geliri nasıl bu kadar inanılmaz seviyelere ulaştı?

YouTube yıllık geliri dudak uçuklatıyor

Alphabet tarafından açıklanan verilere göre, YouTube yıllık geliri bir önceki yıla kıyasla yüzde 17’lik bir artış göstererek tam 60 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, platformun ne denli büyük bir ekonomik güç haline geldiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Hatta bu gelir, Netflix’in 2025 yılında elde ettiği 45 milyar dolarlık geliri bile yüzde 33 oranında geride bırakıyor. Bu durum, YouTube’un sadece bir video platformu değil, aynı zamanda dev bir medya imparatorluğu olduğunu kanıtlıyor.

Platformun bu başarısının arkasında iki ana güç yatıyor: Reklamlar ve abonelikler. Şirketin açıkladığı dördüncü çeyrek verilerine göre, YouTube reklam geliri tek başına 11,38 milyar dolara ulaştı. Bu rakam analist beklentilerinin bir miktar altında kalsa da, platformun reklamverenler için ne kadar cazip bir mecra olduğunu gösteriyor. Reklam gelirlerindeki bu istikrarlı artış, şirketin gelir modelinin temel taşını oluşturuyor.

Gelirin diğer önemli bir ayağını ise abonelikler oluşturuyor. Google One ve YouTube Premium gibi hizmetlere ücret ödeyen kullanıcı sayısı son üç ayda 25 milyon artarak 325 milyona yükseldi. Bu büyüme, kullanıcıların reklamsız bir deneyim ve ek özellikler için para ödemeye istekli olduğunu gösteriyor. Şirketin bu alandaki güçlü büyümesi, Alphabet geliri için de önemli bir katkı sağlıyor.

Agresif politikalar ve içerik üreticileri bu geliri destekliyor

YouTube’un bu devasa gelir modelini korumak için ne kadar kararlı olduğu da biliniyor. Şirket, son dönemde reklam engelleyici kullanan kullanıcılara karşı oldukça agresif bir politika izliyor. Bu hamle, platformun en önemli gelir kaynağı olan reklamların kesintiye uğramamasını sağlamayı amaçlıyor ve YouTube yıllık geliri rakamlarını doğrudan etkiliyor. Bu strateji, geliri maksimize etme konusundaki kararlılıklarını açıkça gösteriyor.

Elbette bu başarının görünmez kahramanları ise içerik üreticileri. Mr. Beast gibi isimlerin platform üzerinden milyarder olması, bu ekosistemin ne kadar büyük fırsatlar sunduğunu kanıtlıyor. Platformun geliri arttıkça, içerik üreticilerine ayrılan pay da büyüyor ve bu durum daha fazla kaliteli içeriğin üretilmesini teşvik ediyor. Bu döngü, YouTube yıllık geliri artışının sürdürülebilir olmasını sağlıyor.

Şirket, yapay zeka araçlarına yaptığı yatırımların da meyvelerini topluyor. 1 milyondan fazla kanalın yapay zeka tabanlı içerik oluşturma araçlarını kullandığı ve Gemini destekli keşif aracının sadece Aralık ayında 20 milyon tüketici tarafından denendiği belirtildi. Bu yenilikler, platformdaki kullanıcı etkileşimini ve geçirilen süreyi artırarak dolaylı yoldan YouTube yıllık geliri üzerinde olumlu bir etki yaratıyor.

