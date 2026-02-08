Nvidia, oyuncuların uzun süredir beklediği yeni nesil kare üretimi teknolojisi için beklenen duyuruyu yaptı. DLSS 4.5’in en önemli parçası olarak gelecek bu yenilik, performansı bambaşka bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Peki, oyun dünyasında dengeleri değiştirecek NVIDIA Dynamic Multi-Frame Gen tam olarak ne zaman kullanıma sunulacak?

NVIDIA Dynamic Multi-Frame Gen ile hedef FPS dönemi başlıyor

NVIDIA, oyunculara daha akıcı ve tutarlı bir deneyim sunma hedefiyle geliştirdiği yeni teknolojisinin çıkış takvimini netleştirdi. Yapılan resmi açıklamaya göre, NVIDIA Dynamic Multi-Frame Gen teknolojisi, DLSS 4.5 güncellemesinin bir parçası olarak Nisan 2026’da oyuncularla buluşacak. Bu güncellemenin Super Resolution kısmı, halihazırda tüm GeForce RTX kullanıcıları için Nvidia App üzerinden erişilebilir durumda ve görüntü kararlılığı konusunda önemli iyileştirmeler sunuyor.

Ancak asıl merakla beklenen özellik, dinamik kare üretimi. Geleneksel kare üretimi teknolojileri, performansı sabit bir çarpanla (örneğin 2 kat) artırıyordu. NVIDIA Dynamic Multi-Frame Gen ise bu yaklaşımı tamamen değiştiriyor. Artık sistem, sabit bir çarpan yerine kullanıcının belirlediği bir hedef kare hızını (FPS) referans alarak çalışıyor. Bu sayede çok daha esnek bir performans artışı sağlanıyor.

Peki bu teknoloji nasıl çalışıyor?

Yeni sistemin çalışma mantığı oldukça yenilikçi. Kullanıcı, monitörünün yenileme hızına uygun bir FPS hedefi belirliyor. Örneğin, 144 Hz bir monitör için 144 FPS hedefi ayarlanabiliyor. Sonrasında DLSS sistemi, oyunun sahnesine ve ekran kartının anlık yük durumuna göre 2 kattan 6 kata kadar farklı kare üretimi modları arasında otomatik olarak geçiş yapıyor. Amacı, ne olursa olsun belirlenen FPS hedefini tutturmak ve korumak.

Bu dinamik yapı, özellikle yüksek tazeleme hızına sahip monitörlerde kesintisiz ve tutarlı bir akıcılık vaat ediyor. Oyun içindeki yoğun aksiyon sahnelerinde veya daha sakin anlarda, üretilen yapay kare sayısı anlık olarak değişerek en ideal deneyimi sunuyor. Böylece, FPS dalgalanmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. NVIDIA Dynamic Multi-Frame Gen, bu esnek yapısıyla oyun performansını kişiselleştirilebilir bir seviyeye taşıyor.

Nisan 2026’daki çıkışla birlikte DLSS 4.5 teknolojisinin sunduğu tüm yetenekler tam anlamıyla devreye girmiş olacak. NVIDIA‘nın, lansman tarihine yakın günlerde daha fazla teknik detay, oyun içi karşılaştırma ve performans verisi paylaşması bekleniyor. Bu veriler, teknolojinin gerçek dünyadaki potansiyelini daha net bir şekilde gözler önüne serecektir.

