Türkiye’nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Vodafone’un ev interneti hizmeti olan VodafoneNet, ciddi bir siber saldırı ile gündemde. Şirket, abonelerine ait bazı kişisel verilerin sızdırıldığını ve bu bilgilerin Dark Web üzerinde satışa çıkarıldığını doğruladı. Yaşanan bu gelişme, önemli bir veri sızıntısı vakası olarak kayıtlara geçti. Peki bu veri sızıntısı tam olarak hangi bilgileri kapsıyor ve kaç kişi etkilendi?

KVKK, Vodafone veri sızıntısı hakkında açıklama yaptı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından kendilerine yapılan resmi veri ihlali bildirimini kamuoyuyla paylaştı. Kurumun internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, siber saldırganların abonelerin, çalışanların ve tedarikçi personelinin verilerini ele geçirdiği anlaşıldı. Bu durum, siber güvenlik önlemlerinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Yapılan ilk incelemelere göre, olayın bir hizmet tedarikçisinin sistemlerinden kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Şirket, ihlalden etkilenen kişi sayısının henüz netleşmediğini, ancak bu sayının en fazla 321.504 olabileceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Bu durum, son zamanlarda yaşanan en büyük veri sızıntısı olaylarından biri olarak dikkat çekiyor.

Hangi veriler sızdırıldı?

Vodafone tarafından yapılan açıklamaya göre, sızdırılan veriler arasında abonelerin ad-soyad, iletişim bilgileri, müşteri işlem detayları ve kullanılan cihaz bilgileri gibi veriler yer alıyor. Şirket, müşterilerin T.C. kimlik numarası, finansal bilgileri veya özel nitelikli kişisel verileri gibi hassas bilgilerinin bu veri sızıntısı kapsamında olmadığını özellikle vurguladı. Bu, olası dolandırıcılık risklerini bir nebze de olsa azaltan önemli bir detay.

Şirket, olaydan etkilendiği tespit edilen kişilerin konuyla ilgili detaylı bilgi alabilmesi için “[email protected]” e-posta adresini ve çağrı merkezi kanallarını devreye soktuğunu duyurdu. Abonelerin bu kanallar üzerinden kendi durumlarını sorgulamaları tavsiye ediliyor.

İhlalin kaynağı ve zamanlaması

KVKK’ya yapılan bildirime göre, veri ihlalinin 10 Ocak 2026’da başladığı ve 26 Ocak 2026’da tespit edildiği belirtildi. Soruşturma, verilerin kurulum, arıza ve aktivasyon gibi saha operasyonlarını yürüten bölgesel bir hizmet tedarikçisinin sistemlerinden elde edilmiş olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor. Bu olay, ana şirketlerin yanı sıra çalıştıkları iş ortaklarının siber güvenlik altyapılarının da ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.

