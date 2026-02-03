Apple’ın katlanabilir akıllı telefon pazarına ne zaman ve nasıl bir ürünle gireceği merakla beklenirken, güvenilir bir kaynaktan gelen yeni sızıntılar heyecanı artırdı. Weibo’da “Instant Digital” tarafından paylaşılan bilgiler, cihazın tasarımına dair önemli ipuçları sunuyor. Peki, Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli gerçekten nasıl bir tasarıma sahip olacak?

Katlanabilir iPhone tasarımı ve özellikleri

Sızdırılan bilgilere göre, ilk katlanabilir iPhone modeli, alışılmışın dışında bir tuş dizilimiyle gelecek. Ses açma ve kapama tuşlarının, iPad mini modeline benzer şekilde cihazın üst kenarına, sağa hizalı olarak yerleştirileceği iddia ediliyor. Güç tuşuna entegre Touch ID sensörü ve Kamera Kontrol tuşu ise diğer güncel iPhone’larda olduğu gibi sağ kenarda konumlanacak. Cihazın sol tarafının ise tamamen pürüzsüz olacağı ve herhangi bir tuş barındırmayacağı belirtiliyor.

Tasarım iddiaları arasında en dikkat çekici olanlardan biri de ekranla ilgili. Ön kameranın tek bir delik şeklinde yer alacağı ve bu sayede Dynamic Island’ın mevcut modellere göre daha küçük bir yapıda olacağı öne sürülüyor. Bu değişiklik, kullanıcılara daha geniş bir ekran alanı sunarak hem estetik hem de işlevsel bir yenilik getirebilir. Cihazın genel tasarımının ise oldukça minimalist ve modern bir çizgide olması bekleniyor.

Arka tarafta ise iPhone Air modelini andıran, yatay olarak konumlandırılmış çift kamera, mikrofon ve flaştan oluşan bir kamera modülü bulunacak. Ancak iPhone Air’dan farklı olarak, bu kamera çıkıntısının cihazın gövde renginden bağımsız, tamamen siyah renkte olacağı söyleniyor. İlk etapta beyaz rengin kesin olduğu, lansmanda ise sadece bir ek renk seçeneği daha sunulacağı, yani toplamda iki renkle piyasaya çıkacağı iddialar arasında. Bu modelin iPhone Fold olarak isimlendirilmesi bekleniyor.

Cihazın iç yapısıyla ilgili iddialar da oldukça çarpıcı. Anakartın cihazın sağ tarafına yerleştirildiği ve ses tuşlarının bu nedenle üst kısma taşındığı belirtiliyor. Bu sayede kabloların ekranın altından geçmesinin önüne geçilerek iç hacimden maksimum verim elde edilmesi hedefleniyor. Ayrıca, yenilikçi bir katmanlı tasarıma sahip olacağı ve bu alanın neredeyse tamamen ekran ve bataryaya ayrılacağı, hatta bir iPhone’daki en büyük bataryayı barındıracağı konuşuluyor.

Donanım ve çıkış tarihi iddiaları

Diğer söylentiler, cihazın teknik özelliklerine de ışık tutuyor. Bu katlanabilir iPhone modelinin 7.8 inç boyutunda, katlama izi olmayan bir iç ekrana ve 5.5 inçlik bir kapak ekranına sahip olacağı öne sürülüyor. Gücünü A20 Bionic çipten alması beklenen cihazın, Apple tarafından geliştirilen yeni nesil “C2” modemi kullanacağı da iddialar arasında. Bu iddiaların sahibi “Instant Digital” isimli sızıntı kaynağının geçmişteki isabetli tahminleri, bu bilgilerin ciddiye alınmasını sağlıyor.

Henüz resmi bir açıklama olmasa da, Apple’ın katlanabilir iPhone modelini bu yılın sonlarına doğru, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte tanıtması bekleniyor. Bu hamle, Apple‘ın katlanabilir telefon pazarındaki rekabete iddialı bir giriş yapacağının sinyallerini veriyor. Cihazın hem donanım hem de tasarım anlamında rakiplerinden ayrışması hedefleniyor.

