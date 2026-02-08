Apple, uzun süredir beklenen ve büyük bir revizyon geçiren yeni Siri’yi 2026 baharında yayınlanacak iOS 26.4 sürümüyle kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Başlangıçta iOS 18 için vadedilen ancak teknik zorluklar nedeniyle ertelenen bu güncelleme, iddialara göre beklenenden çok daha kapsamlı olacak. Peki, Apple’ın büyük vaatlerle duyurduğu bu yeni nesil Siri, iOS 26.4 ile kullanıcılara tam olarak ne sunacak?

iOS 26.4 ile Siri baştan yaratılıyor

Gelen bilgilere göre iOS 26.4 güncellemesi, Siri’nin temel mimarisini tamamen değiştirecek. Apple, artık komutları anahtar kelimelerle algılayan eski sistem yerine, ChatGPT ve Gemini gibi üretken yapay zeka modellerinin temelini oluşturan Büyük Dil Modelleri (LLM) üzerine kurulu bir yapıya geçiş yapıyor. Bu devrim niteliğindeki değişiklik, Siri asistanının ve genel Apple Intelligence deneyiminin yeteneklerini önemli ölçüde artıracak.

Google Gemini işbirliği ve yeni altyapı

Apple’ın bu dönüşümdeki en büyük adımlarından biri, Google ile yaptığı işbirliği oldu. Yeni Siri, Apple’ın Google Gemini ekibiyle birlikte geliştirdiği özel bir modelden güç alacak. Bu sayede Siri, artık sadece komutları yerine getiren bir asistan olmaktan çıkıp, söylenenlerin ardındaki niyeti ve bağlamı anlayabilen, akıl yürütebilen bir yapıya kavuşacak. Ancak Apple, gizlilik odağını koruyarak kişisel verileri cihazda tutmaya ve Private Cloud Compute altyapısını kullanmaya devam edecek.

Beklenenden daha büyük bir yükseltme

Siri’nin iOS 18’e yetişememesi, Apple’ı asistanın mimarisini tamamen yenilemeye zorladı. Apple’ın Yazılım Mühendisliği Şefi Craig Federighi, bu durumun aslında daha iyi bir sonuca yol açtığını belirtti. Federighi, çalışanlara yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Siri’nin bu uçtan uca yenilenmesi üzerine yaptığımız çalışmalar, bize ihtiyacımız olan sonuçları verdi… Bu durum bizi sadece duyurduğumuz özellikleri sunmakla kalmayıp, hayal ettiğimizden çok daha büyük bir yükseltme sunacak bir konuma getirdi.”

Yeni Siri neler yapabilecek?

Yenilenen mimari sayesinde Siri, çok daha karmaşık görevlerin üstesinden gelebilecek. Apple’ın daha önce tanıttığı özellikler arasında kişisel bağlamı anlama, ekran farkındalığı ve uygulamalar arası derin entegrasyon yer alıyor. Örneğin, “Bana Eric’in geçen hafta gönderdiği dosyaları göster” diyebilecek, bir arkadaşınızın mesajla attığı adresi doğrudan onun kişi kartına eklemesini isteyebilecek veya bir fotoğrafı düzenleyip başka birine göndermek gibi çok adımlı komutları tek seferde verebileceksiniz.

Gecikmenin perde arkası

Apple’ın bu özellikleri WWDC 2024’te iOS 18 ile duyurması ancak daha sonra 2026’ya ertelemesi büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Gecikmenin temel nedeni, eski Siri mimarisi ile yeni LLM sistemini birleştiren hibrit modelin başarısız olmasıydı. Bu durum, Apple’ı tüm yapay zeka ekibini yeniden yapılandırmaya ve iOS 26.4 sürümü için her şeye sıfırdan başlamaya itti. Şirket, bu süreçte yaşananlar nedeniyle açılan bir davayı da sessizce çözüme kavuşturdu.

Apple’ın iOS 26.4 ile sunacağı yeni Siri, iOS 27 ile gelmesi beklenen tam bir sohbet robotuna dönüşümün ilk ve en önemli adımı olarak görülüyor. Güncellemenin beta sürecinin önümüzdeki aylarda başlaması ve bahar aylarında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Bayraktar KIZILELMA sahaya iniyor! Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı ne zaman görevde olacak?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Siri, rakipleriyle arasındaki farkı kapatabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!