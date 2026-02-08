Teknoloji dünyasının iki büyük devi, Apple ve Google, yıllardır süren ekosistem savaşlarına rağmen son dönemde şaşırtıcı bir işbirliği eğilimi sergiliyor. Bu işbirliğinin en somut örneklerinden biri, Google’ın popüler AirDrop özelliğinin bir benzerini, Quick Share adıyla kendi cihazlarına entegre etmesi oldu. Geçen yıl Pixel 10 serisi ile başlayan bu Apple dostu dosya paylaşım sistemi, mobil kullanıcılar için büyük bir kolaylık sunuyor. Peki bu çapraz platform desteği, Google’ın daha fazla Android cihazına ne zaman ulaşacak?

Android ve Apple arasında dosya paylaşımının kolaylaştırılması

Google, başlangıçta bu yeniliği sadece kendi amiral gemisi telefonlarına özgü tutmuştu ancak, özelliğin yakında daha geniş bir Android ekosistemine yayılacağı kesinleşti. Android Mühendislik Başkan Yardımcısı Eric Kay, Tayvan’daki bir basın toplantısında bu önemli genişlemeyi doğruladı. Kay, entegrasyonun sadece iPhone’lar değil, aynı zamanda iPad ve MacBook’lar ile de uyumlu olmasının sağlanması için çok zaman ve enerji harcandığını belirtti.

Kay, gelinen noktayı şu sözlerle ifade etti: “Sadece iPhone’lar ile değil, aynı zamanda iPad’ler ve MacBook’lar ile de uyumlu olabilecek bir şey inşa ettiğimizden emin olmak için çok zaman ve enerji harcadık. Artık bunu kanıtladığımıza göre, ekosistemin geri kalanına yaymak için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve çok yakında bazı heyecan verici duyurular görmelisiniz.”

Quick Share özelliği nasıl çalışıyor?

Şu anda, Pixel 10 kullanıcıları Quick Share aracılığıyla Apple cihazlarıyla çift yönlü olarak dosya ve fotoğraf paylaşımı yapabiliyor. Bir Android cihazın iPhone’dan dosya alabilmesi için, kullanıcıların Quick Share görünürlük ayarlarını “herkes için 10 dakika” olarak ayarlaması ve cihazın “al” modunda olması gerekiyor. Bu, Apple ekosisteminin dışında bir cihazdan dosya almanın mevcut en kolay yollarından biri.

Benzer şekilde, Android‘den Apple’a dosya göndermek için de Apple cihazının AirDrop görünürlüğünü “herkes için 10 dakika” olarak ayarlaması gerekiyor. Bu sayede, rehberinizde olmayan bir kişi bile Pixel 10 üzerinden dosya paylaşabiliyor. Özelliğin ilk çıktığı zamanlarda Apple’ın bu işbirliğine ne kadar dahil olduğu bilinmiyordu, ancak Kasım ayında Qualcomm, Snapdragon çipli cihazların da bu özelliği kullanabileceğini doğruladı. Bu da Pixel ayrıcalığının sona ereceğinin güçlü bir işareti oldu.

Ekosistemler arası işbirliği artıyor

Google’ın Apple donanımlarıyla iyi geçinme isteği, asıl olarak kullanıcıların iPhone’dan Android‘e geçişini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir strateji gibi görünüyor. Eric Kay, şirketinin veri transferini basitleştirmeye kararlı olduğunu vurguladı. Ayrıca geçtiğimiz Aralık ayında, uzun süredir rakip olan bu iki şirketin daha basit ve işletim sistemi düzeyinde çalışacak yeni bir veri transfer sistemi üzerinde çalıştığı da ortaya çıkmıştı.

Bu ortaklık rüzgarı, sadece dosya transferiyle sınırlı değil. Geçtiğimiz ay Apple ve Google, Siri’nin yeni sürümünün Google Gemini modellerini kullanacağını resmen onaylayan ortak bir açıklama yayınladı. Bu gelişme, yakında iPhone’larda Google tarafından desteklenen bir sesli asistanın bulunacağı anlamına geliyor. Bu durum, teknoloji devlerinin rekabetten çok işbirliğine yöneldiğinin en çarpıcı kanıtlarından biri.

