Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından paylaşılan 2026 yılı motorlu araç yerli katkı oranı beyanları, Türkiye otomotiv sektörünün geldiği noktayı oldukça net bir şekilde ortaya koyuyor. İlk bakışta rakamlar çok büyük sürprizler barındırmıyor gibi görünse de, tabloya biraz daha yakından bakıldığında hem üretim anlayışının hem de markaların önceliklerinin ciddi biçimde değiştiği anlaşılıyor.

Araçlarda Yerli Katkı Oranı Açıklandı: 2026 Tablosu Otomotivde Dengelerin Nasıl Değiştiğini Gösteriyor

Geçtiğimiz yıl 12 model ve 33 farklı versiyonun yer aldığı listede, bu yıl yalnızca 5 model ve 10 versiyon için yeni beyan yapılmış olması tesadüf değil. Bu daralma, üreticilerin artık “her segmentte var olma” anlayışından uzaklaşıp, daha sınırlı ama daha stratejik modeller üzerinden ilerlediğini gösteriyor. Özellikle maliyet baskısı, tedarik zinciri sorunları ve elektrikli araç yatırımlarının ağırlık kazanması bu sadeleşmenin temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci tarafından paylaşılan bu tablo içinde en net ayrışan marka ise yine Togg oldu. Elektrikli araçlarla birlikte yerli tedarik zincirini merkezine alan Togg, 2026 verilerinde de rakipleriyle arasındaki farkı daha da açmış durumda. T10F ve T10X ailesi yalnızca listenin zirvesini doldurmakla kalmıyor, aynı zamanda yerli katkı oranının %80 bandının üzerine çıkabileceğini de somut olarak gösteriyor.

Diğer markalar cephesinde ise daha dengeli ama sınırlı bir tablo var. İçten yanmalı ve hibrit modellerde yerli katkı oranlarının %50–65 bandında sıkıştığı görülüyor. Bu da, mevcut teknolojilerle daha yukarı çıkmanın giderek zorlaştığını düşündürüyor. Kısacası 2026 listesi, Türkiye otomotivinde yerli katkının geleceğinin büyük ölçüde elektrikli araçlar üzerinden şekilleneceğini açıkça ortaya koyuyor.

2026’da Yerli Katkı Oranı En Yüksek 10 Otomobil

Togg T10F V1 SR – %84,1

Togg T10F V2 LR – %83,9

Togg T10X V2 LR – %81,7

Togg T10F V2 LR AWD – %81,0

Togg T10X V1 SR – %79,5

Togg T10X V2 LR AWD – %78,9

Fiat Egea Sedan 1.4 Benzin Manuel – %64,0

Renault Clio 1.0 Benzin Manuel – %63,5

Hyundai i20 1.2 Benzin Manuel – %60,8

Hyundai Bayon 1.2 Benzin Manuel – %60,2

Ortaya çıkan bu sıralama, Türkiye’de yerli katkı oranı denildiğinde artık tek bir gerçeğin altını çiziyor: Elektrikli araçlar, özellikle de Togg’un geliştirdiği platformlar, yerli üretimde oyunun kurallarını değiştirmiş durumda. Önümüzdeki yıllarda bu listenin nasıl şekilleneceği ise büyük ölçüde diğer markaların elektrikli üretim hamlelerine ne kadar hızlı cevap verebileceğine bağlı olacak.

Sizce yerli katkı oranında bu kadar net bir ayrışma sektör için sağlıklı mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.