Uykuya daldığınızda YouTube videolarını izlemek isteyebilirsiniz, ancak hizmetin mobil uygulamalarında büyük bir eksiklik olduğunu fark etmişsinizdir: belirli bir süre sonunda YouTube’un oynatılmasını durduracak bir YouTube uyku zamanlayıcısı özelliği bulunmuyor.

YouTube uyku zamanlayıcısı özelliği nasıl olacak?

Bu durum yakında değişiyor. Android için YouTube uygulamasının en son sürümünde yapılan incelemelere göre, uyku zamanlayıcısı nihayet geliştirilme aşamasında. Aşağıdaki ekran görüntüsünden de anlaşılacağı üzere, uyku zamanlayıcısı sayesinde belirli bir süre sonra oynatmayı durdurmak mümkün olacak.

Beklendiği gibi bu özellik, belirli bir süre sonra oynatmanın durdurulmasına olanak tanıyacak. Zamanlayıcı dolmadan uykuya dalamazsanız, zamanlayıcıyı sıfırlama veya herhangi bir ek zamanlayıcı olmadan izlemeye devam etme seçeneğiniz olacak. YouTube uyku zamanlayıcısı için belirli sayıda saat ve dakika ayarlayabileceksiniz ve kalan süre bir bildirim olarak görüntülenecek.

YouTube Müzik, diğer birçok akış ve podcast uygulamasında olduğu gibi zaten bir uyku zamanlayıcısı sunuyor, ancak elbette bunların hiçbiri YouTube kadar geniş bir kullanıcı kitlesine sahip değil. Bu nedenle YouTube uyku zamanlayıcısı, nihayet kullanıma sunulduğunda çok hoş bir eklenti olacak.

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Uyku zamanlayıcısının olmaması, sıfıra ulaştığında herhangi bir oynatmayı sonlandıracak sistem çapında bir zamanlayıcı ayarlayabileceğiniz iOS’ta daha az bir sorun teşkil ediyor, ancak Android’de benzer bir seçenek yok. Ancak, YouTube uyku zamanlayıcısı bu eksikliği giderecek ve kullanıcılar için daha iyi bir deneyim sunacak.