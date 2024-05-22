HUAWEI, yeni nesil kamera teknolojileriyle donattığı Pura70 serisini Çin’de tanıtıldıktan hemen sonra Türkiye’de de tanıttı. Daha öncesinde P serisi olarak adlandırılan seri artık Pura ismini aldı. Bu ismi almasındaki en büyük sebep artık sadece P harfinin temsil ettiği “Photography” yani fotoğrafçılık değil, saflığı, tasarımı, gücü ve estetiği temsil etmesi olarak adlandırabiliriz. Peki HUAWEI Pura70 serisinin en üst versiyonu Pura70 Ultra bizlere neler sunuyor, bu videoda yakından bakalım.

HUAWEI Pura70 Ultra, tasarım anlamında önceki model P60 Pro ile büyük oranda benzerlik gösterse de farklı olduğu yanları da bulunuyor. Arka taraftaki kamera adası artık daha büyük ve bir Play tuşunu andırıyor. Arka taraftaki eko deri yüzey, elde tutmayı kolaylaştırıyor. 162.6 x 75.1 x 8.4 mm boyutlarında olan telefon 226 gram ağırlığında. Elde duruşu tam anlamıyla tok hissiyat verirken bu tasarım IP68 Sertifikası ile taçlanıyor. IP68 sertifikası sayesinde 2 metrede 30 dakika boyunca suya direnç gösterebiliyor. Alüminyum çerçevelerle premium görünüşüne sağlamlık katan telefon yeşil, kahverengi ve siyah renklerle tüketicinin beğenisine sunuluyor.

HUAWEI Pura70 Ultra, dört taraftan eğimli ekran yapısına sahip. Ancak ekranın kendisi değil, üzerindeki cam dört taraftan eğimli. Bu da telefonu daha konforlu tutmak ve ekran çerçevelerini neredeyse görünmez kılmak için yapılan estetik dokunuşlardan bir tanesi. 6.8 inç boyutunda LTPO OLED panel kullanan Pura70 Ultra’nın ekranı 1260×2844 çözünürlüğe sahip. Ek olarak 120Hz ekran yenileme ve 300Hz dokunmatik örneklemesi ile hem ekran hızı, hem de tepkimesi konusunda başarılı bir model. LTPO olması sayesinde 1Hz ile 120Hz arasında değişkenlik gösterebiliyor ve bataryadan tasarruf edebiliyor. 460 ppi piksel yoğunluğu olan bu ekran 1 milyar renk gösterebiliyor. HDR Vivid desteğiyle desteklenen içeriklerde görsel şölen yaşatıyor. 2500nit maksimum parlaklığı ile yüksek ışık altında bile net görüntüler verebiliyor. 1440Hz PWM karartması sayesinde göz sağlığını koruyan bu ekran kendisini de düşmelere karşı koruyabiliyor. Bunu da Kristal Zırh Kunlun Glass (2. Nesil) sayesinde yapıyor. Bu cam önceki modele göre çizilmeye %300, düşmeye karşı da %100 koruma artışı ile dikkat çekiyor.

HUAWEI, uzun süre sonra kendi mimarisine sahip olan Kirin işlemcili bir telefonu globale çıkardı. HUAWEI Pura70 Ultra, Kirin 9010 işlemcisi ile geliyor. Grafik tarafında da Maleoon 910 GPU kullanıyor. 16GB RAM ve 1TB depolama alanı, telefonunda RAM ve depolama derdi olanlar için “kökten çözüm” diyebiliriz. Kirin 9010, 7nm üretim sürecinden geçen bir işlemci. Performans ve verimliliği her zaman üst seviyede tutabiliyor. EMUI 14.2 arabirimiyle gelen telefon, özelleştirmesi fazla olan bir arayüz. Kişiselleştirmeler yapmak isteyenler için birçok farklı İnteraktif tema seçenekleri sunabiliyor.

HUAWEI EMUI 14 ile artık Google uygulamaları doğrudan AppGallery üzerinden, ekstra bir işleme gerek kalmadan yüklenebiliyor: Artık sanal cihaz kurulumu gerekmiyor. Google uygulamaları doğrudan cihaz üzerinden çalışıyor. Google Play’e doğrudan AppGallery üzerinden aratılarak ulaşılabiliyor ve istenen her uygulama yüklenebiliyor. WhatsApp doğrudan Google Drive üzerine yedeklenebiliyor. Diğer tüm uygulamalar istenirse AppGallery üzerinden Google Play araması yapılarak, doğrudan Google Play üzerinden cihaza indirilip kullanılabiliyor.

HUAWEI’nin sektörde en iyi olduğu noktalardan birisi de kameraları. DXOMARK tarafından akıllı telefonlar sıralamasında 163 puanla zirvede yer alan telefon birçok yeniliği bünyesinde barındırıyor. Ana kamerası ileri geri hareket edebilen yapıya sahip. Bu sistem 300.000 kez harekete dayanıklı olduğunu HUAWEI tarafı dile getiriyor. Böyle bir sistemin olmasının ana sebeplerinden birisi 50MP Sony IMX 989 1 inç boyutunda sensörü kullanması, diğeri ise f/1.6-4.0 arasında değişebilen diyafram ayarının olması. Kameranın olabildiğince iyi ışık alması için bu AR-GE çalışmasını yapan marka, kamera tarafında çok yetenekli. Bu kamera ile anlık çekim modunda hareket eden nesneleri HUAWEI XD Hareket Motoru sayesinde

kolayca yakalayabiliyor. İkinci kamerası ise 50MP çözünürlüğünde f/2.1 diyafram açıklığında, OIS destekleyen, 3.5x optik zoom yapabilen ve 5cm yakından makro çekimler yapabilen bir telefoto kamerası yer alıyor. Üçüncü kamerası ise 40MP çözünürlüğünde ultra geniş açı sunabiliyor. Bu kameralar ile 4K60fps videolar çekilebiliyor. Ön tarafta delik ekran formundaki ön kamerası ise 13MP çözünürlüğünde. Üç farklı açı seçeneğiyle grup fotoğraflarında kolayca herkesi kadraja alabiliyor.

Bir amiral gemisinden beklenen ses performansını veren HUAWEI Pura70 Ultra, stereo hoparlöre sahip. Bu sayede sesler yüksek, net, bas ve tizleri iyi ayarlanmış ses sitemiyle geliyor. Dizi, film ve diğer multimedya kullanımlarınızda kullanıcısını memnun ediyor.

Kirin işlemci ve HUAWEI’nin kendi yazılımı sayesinde neredeyse 2 günlük uzun batarya ömrü sunan telefonda 5200 mAh boyutunda bir batarya bulunuyor. Bu batarya 100W ile süper şarj olabiliyor. İstenirse 80W ile kablosuz süper şarj olurken diğer aygıtları da 18W gücüyle ters kablolu şarj edebiliyor.

WiFi 6, Bluetooth 5.2 ve NFC gibi ağ bağlantılarını destekleyen HUAWEI Pura70 Ultra 69.999 TL fiyatlarla ön satışa sunuldu. Peki siz telefon ve kamera özellikleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.