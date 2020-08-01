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YouTube, topluluk katkıları özelliğini kaldırıyor!
YouTube’da bulunan topluluk katkıları özelliği, kullanıcıların izlediği videoyu farklı dillere çevirip altyazı eklemesi konusunda yardımcı oluyor. Google, yaptığı bilgilendirme ile son dönemde YouTube kullanıcılarının pek de ilgilenmediği özelliğin kaldırılacağını açıkladı.
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YouTube videolarına gönüllü altyazı ekleme özelliği sona eriyor!
Google’ın açıklamasına göre, izleyicilerin videolara altyazı ve metin eklemesine izin veren özellik 28 Eylül’den itibaren devre dışı bırakılacak. Bu gelişme bazı kullanıcıların hoşuna gitmezken, YouTube’un gerekçeleri ise kısmen haklılık gösteriyor. Zira geçtiğimiz ay topluluk işbirliğine katılan kanalların oranı %0.001’den daha aşağıda kalmış. Videolarda gösterilen gönüllü altyazılar ise izlenme süresinin sadece %0.2’sini kapsıyor. Dolayısıyla gönüllü altyazı ekleme özelliği pek de istenen başarıyı bulmamış gibi görünüyor.
Önemli bir yabancı kullanıcı kitlesi bulunan içerik oluşturucuları ise bu kararı pek de hoş karşılamıyor. Özelliğin sağır ve işitme güçlüğü çeken kullanıcılar için önemli olduğunu belirten kanal sahipleri, topluluk katkılarının tamamen kaldırılması yerine geliştirilmesini istiyor. YouTube ise altyazıların kanal yöneticileri tarafından eklenmeye devam edeceğini belirterek, platformun otomatik altyazı oluşturan algoritmasının topluluk katkısını karşılayacağını belirtti.
Öte yandan video paylaşım platformu, kanal sahiplerinin mağdur olmaması için yakında bazı önlemler alacak. Videoları eş zamanlı olarak çeviren altyazı servisi Amara.com ile anlaşan YouTube, kanallara süreci yönetebilmesi için 6 ay ücretsiz üyelik hediye edecek. Google ayrıca ek bir işlem gerektirmeden sesi altyazıya çeviren algoritmayı da geliştirmeyi sürdürecek.
Akıllı Telefonlar
Huawei Kirin 1020, A14 Bionic’ten daha büyük olacak!
Çinli üretim devi Huawei, şu anda Huawei Mate 40 serisi üzerinde çalışıyor. Bu akıllı telefonlar Huawei‘nin yaklaşmakta olan 5 nm yonga seti ile gelecek. Her şey planlandığı gibi giderse yeni 5 nm yonga seti, Eylül ayında kullanıcılarla buluşacak. Ayrıca Huawei Mate 40 serisi bu çipi kullanan ilk akıllı telefon serisi olacak. Söylentilere göre bu yeni çip, Huawei Kirin 1020 olarak adlandırılacak. Ancak henüz bu konuda resmi bir onay bulunmuyor.
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Huawei Kirin 1020 hakkında hangi teknik detaylar ortaya çıktı?
Huawei Kirin 1020 hakkında Weibo‘da yayınlanan bir rapora göre, yeni çipin maliyeti A14 Bionic ile Apple ARM CPU arasında konumlanacak. Bu demek oluyor ki Kirin 1020, A14 Bionic‘ten daha pahalı fakat Apple ARM CPU‘dan daha ucuza piyasaya çıkacak. Ayrıca Kirin 1020 boyut olarak da iki Apple yonga setinin arasında yer alacak. Bununla birlikte HiSilicon‘un Kirin çiplerinin maliyeti, şirketin ana odak noktası değil. Huawei, Kirin çiplerden büyük bir kâr elde etme amacı taşımıyor. Bu sebeple de Kirin çipler genellikle Qualcomm ve MediaTek çiplerden daha büyük oluyor.
Kirin 1020 kullanacak olması sebebiyle Huawei Mate 40 serisi 5 nm yonga seti kullanan ilk akıllı telefonlara sahip olacak. Apple ise geçtiğimiz günlerde iPhone 12 serisini erteleyeceğini açıklamıştı. Bu sebeple ilk 5 nm yonga seti kullanma ünvanını Huawei’ye kaptıracak. Huawei Mate 40 serisi ise herhangi bir erteleme yapılmadan zamanında çıkış yapacak.
Netflix
Netflix, oynatma hızını değiştirebilme özelliğini sunmaya başladı
Netflix, Android uygulamasında uzun bir süredir test ettiği video oynatma hızını değiştirebilme özelliğini kademeli olarak sunmaya başladı. Yeni özellikle beraber, platformdaki büyük eksikliklerden biri giderilmiş olacak.
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İlk olarak 2019‘un Ekim ayında testlere başlayan Netflix, dün yaptığı açıklamasında dizi ve filmleri yavaşlatmayı veya hızlandırmayı sağlayacak yeni özelliğinin son aşamalarına geldiğini ve bugünden itibaren kademeli olarak Android kullanıcılarına sunmaya başladığını söyledi.
Netflix, içerikleri hızlandırma ve yavaşlatmaya izin verecek
Kullanıcılar, sunulacak yeni özellik sayesinde tıpkı YouTube’da olduğu gibi içerikleri 0,75x – 0,5x oranında yavaşlatarak; 1,25x – 1,5x oranında ise hızlandırarak izleyebilecek. Öncelikle Android kullanıcılarına gelecek olan bu özelliğin kademeli olarak Netflix‘in iOS ve web sürümüne de eklenmesi planlanıyor.
Netflix tarafından yapılan açıklamada bu özelliği getirmeden önce her kesimin görüşlerinin dikkate alındığı ve büyük bir hassasiyetle çalışıldığı belirtildi. Ayrıca şirket, üyelerin %80‘inden fazlasının alt yazıları kullanmayı tercih ettiğini ve bunların birçoğunun yeni diller öğrenmek için dublaj ve alt yazıyı tercih ettiğini bildirdiklerini açıkladı. Netflix‘in verilerine göre son 2 yılda, İngilizce olmayan içeriklerin ABD‘deki izlenme oranı %33 artış gösterdiği görülüyor. Bu kullanıcıların önemli bir kısmı alt yazı veya dublajı takip ederken hızını yavaşlatmayı ya da hızlandırmayı önemsiyor.
Her içerikte özel olarak ayarlama yapılacak
Netflix, aynı zamanda özelliği geliştirirken bazı içerik üreticilerinin de endişelerini dikkate aldığını ifade ederken, “Yürütme hızlarının aralığını sınırladık ve üyelerin, kullandıkları son hıza göre ayarlarını sabitlemek yerine yeni bir şey izlediklerinde hızı değiştirmelerini şart koştuk.” diye ekledi.
Ayrıca Netflix’e göre, aynı içeriği oynatma hızını değiştirerek ve değiştirmeyerek izleyen kullanıcıların, izlediği içeriğin kalitesine yönelik algısı değişmiyor.
Hızlı ve yavaş oynatma sırasında seste meydana gelecek olan bozulmaları da otomatik olarak düzelteceklerini ifade eden Netflix, yeni oynatma hızı ayarlama özelliğini ne zaman yayınlayacaklarına ilişkin “Bu özelliği, Android mobil cihazlarda kullanıma sunuyoruz, ayrıca iOS ve Web’de de test etmeye başlayacağız.” açıklamasını yaptı.
Anlaşılan Netflix, getireceği özelliği sunmadan önce ince eleyip sık dokuyor ve yaratacağı bütün olumlu – olumsuz ihtimalleri de düşünerek adım atıyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo, 125W hızlı şarj cihazını tanıttı!
Oppo, hızlı şarj söz konusu olduğunda önde gelen firmalardan biri. Nisan 2020 itibariyle Oppo’nun 2700 adet hızlı şarjla ilgili patenti bulunuyor. Şirket, 65W SuperVOOC hızlı şarj ile alanında liderliğini sürdürüyor. Oppo‘nun VOOC, SuperVOOC ve AirVOOC olmak üzere üç farklı hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Son zamanlarda ise açıkladığı 125W hızlı şarj teknolojisi ChinaJoy Fuarı’nda görüntülendi.
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Oppo, 125W hızlı şarj ile neler sunmayı planlıyor?
Şirketin yaptığı hesaplamalara göre yeni 125W’lık hızlı şarj cihazı 5 dakikada %41’e varan doluluk oranı sağlıyor. Bu hesaplamalar 4.000 mAh değerindeki bataryalar üzerinde test edilmiş. Açıklamaya göre 20 dakika içinde cihazlar tam şarj olabilecek. Ayrıca ekran kapalıyken ve bekleme modundayken cihazın sıcaklığı 40 derecenin altında kalacak. Oppo’nun 125W’lık hızlı şarj cihazı, PPS, PD ve QC protokolleriyle uyumlu ve VOOC ile SuperVOOC’u destekliyor. Şirketin yaptığı açıklama, bu cihazın her teknolojik aleti şarj etmek için kullanılabileceği yönünde oldu.
Oppo, kullanıcıların şarj protokolü hakkında endişelenmemesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca şarjın hızlı ve güvenli olarak gerçekleşmesini sağlayan beş güvenlik seviyesi cihazda mevcut. Cihazın enerji dönüşüm verimliliği %98’e kadar ulaşıyor. Yeni teknoloji, güç yoğunluğunu korumak için daha yüksek şarj akımlarına odaklanacaktır. Cihazların hızlı şarj olmasının yanında sıcaklığın korunması da çok büyük önem taşıyor. Şirketin bu konuda da gerekli önlemleri aldığı belirtiliyor.