YouTube, topluluk katkıları özelliğini kaldırıyor!

YouTube’da bulunan topluluk katkıları özelliği, kullanıcıların izlediği videoyu farklı dillere çevirip altyazı eklemesi konusunda yardımcı oluyor. Google, yaptığı bilgilendirme ile son dönemde YouTube kullanıcılarının pek de ilgilenmediği özelliğin kaldırılacağını açıkladı.

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YouTube videolarına gönüllü altyazı ekleme özelliği sona eriyor!

Google’ın açıklamasına göre, izleyicilerin videolara altyazı ve metin eklemesine izin veren özellik 28 Eylül’den itibaren devre dışı bırakılacak. Bu gelişme bazı kullanıcıların hoşuna gitmezken, YouTube’un gerekçeleri ise kısmen haklılık gösteriyor. Zira geçtiğimiz ay topluluk işbirliğine katılan kanalların oranı %0.001’den daha aşağıda kalmış. Videolarda gösterilen gönüllü altyazılar ise izlenme süresinin sadece %0.2’sini kapsıyor. Dolayısıyla gönüllü altyazı ekleme özelliği pek de istenen başarıyı bulmamış gibi görünüyor.

Önemli bir yabancı kullanıcı kitlesi bulunan içerik oluşturucuları ise bu kararı pek de hoş karşılamıyor. Özelliğin sağır ve işitme güçlüğü çeken kullanıcılar için önemli olduğunu belirten kanal sahipleri, topluluk katkılarının tamamen kaldırılması yerine geliştirilmesini istiyor. YouTube ise altyazıların kanal yöneticileri tarafından eklenmeye devam edeceğini belirterek, platformun otomatik altyazı oluşturan algoritmasının topluluk katkısını karşılayacağını belirtti.

Öte yandan video paylaşım platformu, kanal sahiplerinin mağdur olmaması için yakında bazı önlemler alacak. Videoları eş zamanlı olarak çeviren altyazı servisi Amara.com ile anlaşan YouTube, kanallara süreci yönetebilmesi için 6 ay ücretsiz üyelik hediye edecek. Google ayrıca ek bir işlem gerektirmeden sesi altyazıya çeviren algoritmayı da geliştirmeyi sürdürecek.