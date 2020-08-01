Huawei Kirin 1020, A14 Bionic’ten daha büyük olacak!

Çinli üretim devi Huawei, şu anda Huawei Mate 40 serisi üzerinde çalışıyor. Bu akıllı telefonlar Huawei‘nin yaklaşmakta olan 5 nm yonga seti ile gelecek. Her şey planlandığı gibi giderse yeni 5 nm yonga seti, Eylül ayında kullanıcılarla buluşacak. Ayrıca Huawei Mate 40 serisi bu çipi kullanan ilk akıllı telefon serisi olacak. Söylentilere göre bu yeni çip, Huawei Kirin 1020 olarak adlandırılacak. Ancak henüz bu konuda resmi bir onay bulunmuyor.

İlginizi çekebilir: Oppo, 125W hızlı şarj cihazını tanıttı!

reklam

Huawei Kirin 1020 hakkında hangi teknik detaylar ortaya çıktı?

Huawei Kirin 1020 hakkında Weibo‘da yayınlanan bir rapora göre, yeni çipin maliyeti A14 Bionic ile Apple ARM CPU arasında konumlanacak. Bu demek oluyor ki Kirin 1020, A14 Bionic‘ten daha pahalı fakat Apple ARM CPU‘dan daha ucuza piyasaya çıkacak. Ayrıca Kirin 1020 boyut olarak da iki Apple yonga setinin arasında yer alacak. Bununla birlikte HiSilicon‘un Kirin çiplerinin maliyeti, şirketin ana odak noktası değil. Huawei, Kirin çiplerden büyük bir kâr elde etme amacı taşımıyor. Bu sebeple de Kirin çipler genellikle Qualcomm ve MediaTek çiplerden daha büyük oluyor.

Kirin 1020 kullanacak olması sebebiyle Huawei Mate 40 serisi 5 nm yonga seti kullanan ilk akıllı telefonlara sahip olacak. Apple ise geçtiğimiz günlerde iPhone 12 serisini erteleyeceğini açıklamıştı. Bu sebeple ilk 5 nm yonga seti kullanma ünvanını Huawei’ye kaptıracak. Huawei Mate 40 serisi ise herhangi bir erteleme yapılmadan zamanında çıkış yapacak.