Akıllı Telefonlar
Huawei Kirin 1020, A14 Bionic’ten daha büyük olacak!
Çinli üretim devi Huawei, şu anda Huawei Mate 40 serisi üzerinde çalışıyor. Bu akıllı telefonlar Huawei‘nin yaklaşmakta olan 5 nm yonga seti ile gelecek. Her şey planlandığı gibi giderse yeni 5 nm yonga seti, Eylül ayında kullanıcılarla buluşacak. Ayrıca Huawei Mate 40 serisi bu çipi kullanan ilk akıllı telefon serisi olacak. Söylentilere göre bu yeni çip, Huawei Kirin 1020 olarak adlandırılacak. Ancak henüz bu konuda resmi bir onay bulunmuyor.
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Huawei Kirin 1020 hakkında hangi teknik detaylar ortaya çıktı?
Huawei Kirin 1020 hakkında Weibo‘da yayınlanan bir rapora göre, yeni çipin maliyeti A14 Bionic ile Apple ARM CPU arasında konumlanacak. Bu demek oluyor ki Kirin 1020, A14 Bionic‘ten daha pahalı fakat Apple ARM CPU‘dan daha ucuza piyasaya çıkacak. Ayrıca Kirin 1020 boyut olarak da iki Apple yonga setinin arasında yer alacak. Bununla birlikte HiSilicon‘un Kirin çiplerinin maliyeti, şirketin ana odak noktası değil. Huawei, Kirin çiplerden büyük bir kâr elde etme amacı taşımıyor. Bu sebeple de Kirin çipler genellikle Qualcomm ve MediaTek çiplerden daha büyük oluyor.
Kirin 1020 kullanacak olması sebebiyle Huawei Mate 40 serisi 5 nm yonga seti kullanan ilk akıllı telefonlara sahip olacak. Apple ise geçtiğimiz günlerde iPhone 12 serisini erteleyeceğini açıklamıştı. Bu sebeple ilk 5 nm yonga seti kullanma ünvanını Huawei’ye kaptıracak. Huawei Mate 40 serisi ise herhangi bir erteleme yapılmadan zamanında çıkış yapacak.
Akıllı Telefonlar
Oppo, 125W hızlı şarj cihazını tanıttı!
Oppo, hızlı şarj söz konusu olduğunda önde gelen firmalardan biri. Nisan 2020 itibariyle Oppo’nun 2700 adet hızlı şarjla ilgili patenti bulunuyor. Şirket, 65W SuperVOOC hızlı şarj ile alanında liderliğini sürdürüyor. Oppo‘nun VOOC, SuperVOOC ve AirVOOC olmak üzere üç farklı hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Son zamanlarda ise açıkladığı 125W hızlı şarj teknolojisi ChinaJoy Fuarı’nda görüntülendi.
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Oppo, 125W hızlı şarj ile neler sunmayı planlıyor?
Şirketin yaptığı hesaplamalara göre yeni 125W’lık hızlı şarj cihazı 5 dakikada %41’e varan doluluk oranı sağlıyor. Bu hesaplamalar 4.000 mAh değerindeki bataryalar üzerinde test edilmiş. Açıklamaya göre 20 dakika içinde cihazlar tam şarj olabilecek. Ayrıca ekran kapalıyken ve bekleme modundayken cihazın sıcaklığı 40 derecenin altında kalacak. Oppo’nun 125W’lık hızlı şarj cihazı, PPS, PD ve QC protokolleriyle uyumlu ve VOOC ile SuperVOOC’u destekliyor. Şirketin yaptığı açıklama, bu cihazın her teknolojik aleti şarj etmek için kullanılabileceği yönünde oldu.
Oppo, kullanıcıların şarj protokolü hakkında endişelenmemesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca şarjın hızlı ve güvenli olarak gerçekleşmesini sağlayan beş güvenlik seviyesi cihazda mevcut. Cihazın enerji dönüşüm verimliliği %98’e kadar ulaşıyor. Yeni teknoloji, güç yoğunluğunu korumak için daha yüksek şarj akımlarına odaklanacaktır. Cihazların hızlı şarj olmasının yanında sıcaklığın korunması da çok büyük önem taşıyor. Şirketin bu konuda da gerekli önlemleri aldığı belirtiliyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi 9 Prime, ekran özellikleri belli oldu!
Redmi 9 Prime, uygun fiyatlı telefonlar arasında yerini almaya hazırlanıyor. Cihazın ekran özellikleri ile alakalı yeni detaylar ortaya çıktı.
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Redmi 9 Prime, Full HD+ ekran ile geliyor!
Xiaomi‘nin, çıkardığı fiyat performans ürünleri ile adından söz ettiren alt firması olan Redmi yeni telefonu ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Redmi 9 Prime modelini geliştiren ve önümüzdeki hafta piyasaya sürecek olan firma, cihaz ile ilgili yeni detaylar paylaştı. Firmanın Hindistan yetkilisi Manu Kumar Jain, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile birlikte cihazın bazı özellikleri hakkında yeni detayları takipçileri ile paylaştı. Full HD+ ekran ile gelecek cihazın, 6.53 inçlik bir ekran boyutuna da sahip olacağı düşünülüyor.
Super excited for the launch of #Redmi9Prime on 4th Aug @ 12 noon! 🤩#PrimetimeAllrounder features best-in-class features, one among them being a display, that no other phone offers in the price band.📱#BackToPrime with #FHD+ display! 📺 RT if you ♥️ this.#Xiaomi ❤️ #FullHD pic.twitter.com/X1v63NjJNc
— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) July 31, 2020
Henüz tüm teknik özellikleri belli olmayan cihaz, gücünü büyük ihtimal ile MediaTek yapımı Helio G80 işlemcisinden alacak. Toplamda beş adet kameranın bulunduğu cihaz, bir adet 8 MP değerinde ön kameraya sahip olacak. Arka tarafta kalan dörtlü kamera kurulumunun ise sırasıyla, 13 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP derinlik ve 2 MP makro sensöre sahip olması bekleniyor. Cihazın parmak izi okuyucusunun da kameraların altında yer alacağı öğrenildi. 5020 mAh batarya kapasitesine sahip olacak cihaz, 18 W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Ancak gelen bilgilere göre kutudan çıkacak olan şarj cihazının 10 W destekli olacağı öğrenildi.
Akıllı Telefonlar
iPhone Çin’de yükselişte!
Amerika-Çin arasındaki krize rağmen Çin‘deki iPhone satışları yükseliş gösterdi.
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iPhone‘un Çin‘deki satışları yılın 2. çeyreğinde %35 artış gösterdi. Çin şuanda dünyanın en büyük telefon marketi konumunda. iPhone, Çin-ABD krizine rağmen yakaladığı ivme ile Çin’deki pazar payını %5.9‘dan %8.5‘e çıkardı. Bu tablodan da anlaşılacağı üzere, Çin ile ABD’nin yaşamış olduğu önemli fikir ayrılıkları ve çatışmalara rağmen Çin’deki tüketiciler iPhone’a oldukça fazla ilgi göstermiş durumdalar. Çin‘deki telefon pazarında Huawei en yüksek pazar payına sahip marka. Çin‘de önemli pazar payına sahip Xiaomi, Oppo ve Vivo ise yılın 2. çeyreğinde satışları ciddi ölçüde düşen firmalar oldu.