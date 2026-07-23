Akıllı ev teknolojilerinin global markası Roborock, ev temizliğinde ezber bozan çok yönlü modeli F25 Ace Combo’yu sundu. Islak-kuru zemin temizliği, kablosuz dikey süpürge fonksiyonu ve zengin başlık seçeneklerini tek sistemde toplayan model; sert zeminlerden halılara, koltuklardan yataklara ve araç içine kadar geniş bir alanda pratik ve konforlu kullanım sunuyor.

Zeminlerden Koltuklara Uzanan Yüksek Performans

Roborock F25 Ace Combo, modüler yapısı sayesinde farklı temizlik ihtiyaçlarına tek bir cihazla yanıt veriyor:

Islak-Kuru Zemin Temizliği: Sert zeminlerde dökülen sıvı ve katı kirleri aynı anda temizlemek için 20.000 Pa emiş gücü , dakikada 450 devir dönen rulo ve 20 N üzerinde paspaslama basıncı sunuyor.

Kablosuz Dikey Süpürge Modu: Çıkarılabilir güç ünitesi sayesinde dönüşebilen cihaz; 25.000 Pa emiş gücü ve 120.000 RPM yüksek hızlı motoru ile halı, koltuk, merdiven ve araç içindeki zorlu kirleri rahatça temizliyor.

Yeşil LED Destekli Başlık: Zemindeki görünmeyen ince toz ve küçük partikülleri belirginleştirerek gözden kaçabilecek noktaların temizlenmesini sağlıyor.

Sürüş ve Kullanımı Kolaylaştıran Akıllı Teknolojiler

JawScrapers®: Saç ve tüylerin fırçaya dolanmasını önleyerek performansı koruyor.

FlatReach™ 2.0: Alçak mobilya ve koltukların altına tamamen yatarak kolayca ulaşabilmeyi sağlıyor.

SlideTech™ 2.0: Manevra kabiliyetini artırarak cihazın hareketlerini daha akıcı ve zahmetsiz hale getiriyor.

Bakım Sürecini Otomatikleştiren Sistemler

Temizlik sonrasındaki bakım yükünü kullanıcıdan alan akıllı özellikler de sisteme entegre edilmiş durumda: