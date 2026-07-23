Tüm teknoloji ve otomotiv sektörünü etkisi altına alan küresel bellek çipi darboğazı ve hızla tırmanan parça maliyetleri, şirketlerin üretim planlarını zorlamaya devam ediyor. Tam da bu kriz ortamında Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, ABD merkezli yarı iletken ve bellek devi Micron’a kamuoyu önünde teşekkür ederek dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

Musk, piyasadaki agresif fiyat artışlarına ve sınırlı üretim kapasitelerine rağmen Micron’un Tesla’ya (ve muhtemelen yapay zekâ girişimi xAI ile SpaceX’e) yüksek miktarda bellek tahsis ettiğini ve bunu “son derece makul fiyatlarla” gerçekleştirdiğini açıkladı.

Küresel Pazar Darboğazda: Devler Bütçe Baskısı Yaşıyor

Gelişmiş yapay zekâ veri merkezlerinin, akıllı telefonların ve yeni nesil araçların bellek çiplerine (DRAM/NAND) olan açlığı, üreticilerin sınırlı kapasiteleri müşteriler arasında paylaştırmasına neden oluyor.

Maliyet Baskısı: Apple gibi milyarlarca dolarlık bütçelere yön veren teknoloji devlerinin bile tırmanan bileşen maliyetlerinden ve bellek krizinden olumsuz etkilendiği bir dönemde, Tesla’nın avantajlı koşullarla tedarik sözleşmesi bağlayabilmesi büyük bir operasyonel başarı olarak değerlendiriliyor.

Kapsam: Tahsis edilen bu belleklerin yalnızca Tesla’nın elektrikli araçlarındaki bilgi-eğlence ve otopilot bilgisayarlarında değil, aynı zamanda xAI’ın Colossus süper bilgisayarı ve Tesla’nın AI veri merkezi yatırımlarında da aktif olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.

Uzun Vadeli Strateji: Dışa Bağımlılığı Bitirecek “Terafab”

Micron ile sağlanan bu uygun fiyatlı tedarik anlaşması Tesla’ya kısa ve orta vadede nefes aldırsa da Elon Musk’ın nihai hedefi dış tedarikçilere olan bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmak.

Musk, bu vizyon doğrultusunda Tesla ve SpaceX ortaklığında yürütülen “Terafab” adlı devasa çip girişimini işaret ediyor:

Terafab Projesi: Şirket içi ihtiyaçları karşılamak adına daha önce görülmemiş ölçekte bilgi işlem ve bellek çipleri üretecek olan bu devasa dökümhane (fabrika) projesi, Tesla’nın gelecekteki çip krizlerinden tamamen bağımsız hareket etmesini amaçlıyor.