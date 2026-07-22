Google, yapay zekâ pazarındaki dominasyonunu artırmak ve geliştirici maliyetlerini düşürmek adına yeni modellerini peş peşe tanıttı. Şirket; daha az token tüketen, daha yüksek işlem hızı ve daha uygun maliyet sunan Gemini 3.6 Flash, yüksek hacimli görevler için Gemini 3.5 Flash-Lite ve siber güvenliğe özel Gemini 3.5 Flash Cyber modellerini duyurdu.

Etkinlikte sadece bugünün modelleri değil, yarının teknolojisi de sahne aldı: Google, merakla beklenen Gemini 3.5 Pro’nun test aşamasında olduğunu doğrulamakla kalmadı; yeni nesil amiral gemisi mimarisi Gemini 4 için ön eğitim (pre-training) sürecinin resmen başladığını açıkladı.

1. Gemini 3.6 Flash: Daha Az Token, Daha Yüksek Kodlama Hassasiyeti

Geliştiricilerden ve kurumsal müşterilerden gelen geri bildirimlerle şekillendirilen Gemini 3.6 Flash, ailenin ana iş gücü modeli konumunda. Model, çok adımlı karmaşık görevleri tamamlamak için daha az akıl yürütme adımı ve araç çağrısı kullanarak faturayı ciddi oranda düşürüyor.

Daha Düşük Maliyet ve Token Verimliliği: Önceki nesil 3.5 Flash modeline kıyasla ortalama %17 daha az çıktı tokenı tüketiyor. Datacurve DeepSWE gibi özel kodlama testlerinde bu verimlilik farkı %65’e kadar çıkıyor.

Güncellenen Fiyatlandırma: 1 milyon girdi (input) tokenı için 1,50 dolar , 1 milyon çıktı (output) tokenı içinse 7,50 dolar fiyat belirlendi (önceki modelde çıktı fiyatı 9,00 dolardı).

Güçlenen Yetenekler: Bilgisayar kullanımı yeteneklerini ölçen OSWorld-Verified testinde puanını %78,4’ten %83’e yükselten model, bilgi işleme performansını gösteren GDPval-AA v2 testinde 1421 puana ulaştı.

Güncel Veri Tabanı: Gemini 3.6 Flash’ın bilgi kesim tarihi Mart 2026 olarak güncellendi.

Erken Kullanım: Figma, Harvey ve Hebbia gibi dev platformlar; tasarım prototipleri oluşturma ve finansal rapor analizi gibi süreçler için Gemini 3.6 Flash’ı sistemlerine entegre etmeye başladı.

2. Hız Canavarı Gemini 3.5 Flash-Lite ve Güvenlik Uzmanı Flash Cyber

Google, geliştiricilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik iki özel varyant daha tanıttı:

Gemini 3.5 Flash-Lite: Ajan tabanlı arama, anlık yanıt gerektiren mobil uygulamalar ve yüksek hacimli belge işleme süreçleri için özel olarak tasarlandı. Saniyede 350 çıktı birimine kadar ulaşabilen bu model, 1M girdi için 0,30 dolar ve 1M çıktı için 2,50 dolar ile ailenin en bütçe dostu üyesi.

Gemini 3.5 Flash Cyber: Yazılımlardaki güvenlik açıklarını tespit etmek ve otomatik yamalar oluşturmak üzere eğitildi. Android, Chrome ve YouTube’un şirket içi kodlarında hata tespiti için kullanılmaya başlanan bu model; ilk etapta yalnızca devlet kurumlarına ve onaylı güvenilir ortaklara açılacak.

Geliştirici Erişimi: Yeni Gemini modelleri bugünden itibaren Gemini API, Google AI Studio, Vertex AI ve Android Studio üzerinden erişilebiliyor.

3. Gemini 3.5 Pro Yolda, Gemini 4 Doğrulandı!

Google, kodlama performansında yaşanan bazı optimizasyon süreçleri nedeniyle bekletilen Gemini 3.5 Pro modelinin şu an aktif olarak test edildiğini ve çok yakında genel kullanıma sunulacağını duyurdu.

Ancak teknoloji dünyasındaki en büyük yankıyı Gemini 4 açıklaması uyandırdı. Şirket, yapay zekâ yarışında çıtayı bir üst seviyeye taşıyacak yeni nesil Gemini 4 mimarisinin ön eğitim (pre-training) sürecine şimdiden başladığını resmen doğruladı.