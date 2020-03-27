Steam’de karantina döneminin indirimleri ve oyun tavsiyeleri

Huawei cloud gaming platformu için Tencent ile çalıştığını duyurdu! Reuters‘ın haberine göre Çinli şirketler, yapay zeka(AI) ve artırılmış gerçeklik üzerine beraber çalışacaklar.

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Huawei ve Tencent “cloud gaming” platformu için beraber çalışıyor!

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden birisi olan Tencent, son zamanlarda sık sık gündem olan Huawei markası ile beraber “cloud gaming” platformu geliştirdiğini duyurdu. Çinli şirketlerin şu an için odak noktası yapay zeka (AI) ve artırılmış gerçeklik.



Beraber yürütecekleri çalışmalarda Tencent‘in “GameMatrix” cloud gaming platformunu büyütmek için Huawei‘nin Kungeng işlemcisi kullanılacak.

Cloud Gaming (bulut oyun) nedir?

Cloud gaming‘in kısaca kendi evinizde bulunan cihazlar ile başka cihazlarda çalışan uygulamaları kontrol edebilmeniz diyebiliriz. Günümüzde oyunların ve uygulamaların gelişmesiyle beraber, sahip olduğumuz cihazların donanımları yetersiz kalmaya başlıyor. Bu yetersizliği gidermenin ve üst seviye donanım bileşenlerine sahip olmanın maliyeti de git gide artıyor. Şirketlerin sunucularında var olan oyunlara, kendi cihazlarınızdan donanımları yetersiz olsa bile güçlü bir internet altyapısı ile ulaşabiliyorsunuz. Bu hizmete şu an için NVIDIA GeForce Now örneğini verebiliriz.