Oyun
Steam’de karantina döneminin indirimleri ve oyun tavsiyeleri
Steam‘de karantina döneminin indirimleri ve oyun tavsiyeleri! İnsanların evlerinde kaldığı şu dönemde oyun dünyası oldukça hareketlenmiş durumda. Bu hafta ciddi oranda indirime girmiş oyunlardan bir tavsiye listesi sunmak istedik.
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Grand Theft Auto V – Fazla söze gerek yok aslında. Birçok oyuncunun farklı platformlarda birkaç kez satın aldığı efsane serinin son oyunu. %50 indirimle 84.50 TL fiyatıyla Steam platformunda satışta.
The Witcher 3: Game of The Year Edition – Son dönemde Netflix’te yayınlanan dizisiyle de gündeme gelen The Witcher 3, şuan %70 indirimle 22.49 TL fiyatıyla satışta. Oyunun bu versiyonunda Hearts of Stone ve Blood and Wine genişleme paketleri de mevcut.
Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition – Orta dünyayı özleyenler için serinin son oyunu Shadow of War, tüm genişleme paketleriyle beraber bu sürümde mevcut. Oyun %70 indirimli fiyatı olan 24.60 TL fiyatıyla satışta.
Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition – Tomb Raider serisinin son oyunu çok ciddi bir indirime girmiş durumda. Oyunun bu versiyonunda genişleme paketi ve birçok ekstrasıyla %82 indirimle 66.11 TL fiyat etiketiyle satışta.
Resident Evil 2 – Efsane korku oyun serisinin grafik anlamında geliştirilmiş ve oyun inceleme siteleri tarafından çok övülen oyunu, %50 indirimle Steam için 89.50 TL satış fiyatına sahip.
Önerdiğimiz bu oyunlar dışında da birçok oyunda da indirim mevcut. İndirimli oyunlar listesinde buradan ulaşabilirsiniz.
Ağ Teknolojileri
Huawei cloud gaming platformu için Tencent ile çalıştığını duyurdu!
Huawei cloud gaming platformu için Tencent ile çalıştığını duyurdu! Reuters‘ın haberine göre Çinli şirketler, yapay zeka(AI) ve artırılmış gerçeklik üzerine beraber çalışacaklar.
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Huawei ve Tencent “cloud gaming” platformu için beraber çalışıyor!
Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden birisi olan Tencent, son zamanlarda sık sık gündem olan Huawei markası ile beraber “cloud gaming” platformu geliştirdiğini duyurdu. Çinli şirketlerin şu an için odak noktası yapay zeka (AI) ve artırılmış gerçeklik.
Beraber yürütecekleri çalışmalarda Tencent‘in “GameMatrix” cloud gaming platformunu büyütmek için Huawei‘nin Kungeng işlemcisi kullanılacak.
Cloud Gaming (bulut oyun) nedir?
Cloud gaming‘in kısaca kendi evinizde bulunan cihazlar ile başka cihazlarda çalışan uygulamaları kontrol edebilmeniz diyebiliriz. Günümüzde oyunların ve uygulamaların gelişmesiyle beraber, sahip olduğumuz cihazların donanımları yetersiz kalmaya başlıyor. Bu yetersizliği gidermenin ve üst seviye donanım bileşenlerine sahip olmanın maliyeti de git gide artıyor. Şirketlerin sunucularında var olan oyunlara, kendi cihazlarınızdan donanımları yetersiz olsa bile güçlü bir internet altyapısı ile ulaşabiliyorsunuz. Bu hizmete şu an için NVIDIA GeForce Now örneğini verebiliriz.
Haber
Epic Games Store’da, 164 TL değerinde üç oyun ücretsiz oldu!
Sık sık sunduğu ücretsiz oyunlar ile gündeme gelen Epic Games Store’da yeni bir fırsat daha başladı. Bugünden itibaren bir hafta boyunca yani 3 Mart tarihine kadar erişebileceğiniz fırsatları sizler için listeledik.
Bu hafta sunulan oyunlarda Brad Pitt ile hatırlayacağımız World War Z’nin oyun uyarlaması, sakin dünyasıyla bizleri sürükleyici bir maceraya davet eden Figment ve eski günlerimize dönebileceğimiz sıkı bir aksiyon oyunu olan Tormentor X Punisher bulunmakta.
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World War Z
Özellikle CO-OP yapısıyla dikkat çeken ve klasikleşmiş zombi temalı oyunlara kıyasla daha açık ve çeşitli bir dünya sunan World War Z, içerisinde aksiyon dolu bir maceraya atılabileceğiniz hikaye modunu da barındırıyor.
Sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 7 ve üstü
- İşlemci: Core i3-3220/AMD A10-5700
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GF650Ti/ Intel 630/ Radeon HD 5870
- Depolama: 35 GB kullanılabilir alan
Yüksek ve Önerilen
- İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10, DX11
- İşlemci: Intel Core i7-3970 3,50 GHz
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 960 / Radeon R9 280
- Depolama: 35 GB kullanılabilir alan
Figment
Çeşitli bulmacaları çözerek sakin ve huzur dolu dünyasında uzun soluklu bir maceraya çıktığımız yapım kullanıcılar tarafından çok iyi değerlendirmelere sahip.
Sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10
- İşlemci: Intel Core i5 4670T 2,3 GHz, AMD FX 8370E 3,3 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 480, NVIDIA GeForce GTX 580M, AMD Radeon R7-265 veya eşdeğer
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX 11 uyumlu
Yüksek ve Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5 2500 3,3 GHz, AMD FX 6120 3,6 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 650 Ti, NVIDIA GeForce GT 750M, Radeon HD5850 veya eşdeğer
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX 11 uyumlu
Tormentor X Punisher
Eski günlerde olduğu gibi tamamen aksiyon üzerine kurulu olan oyunda, çeşitli silahlarla düşmanlarımızı yere sermeye çalışıyoruz.
Sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows XP
- İşlemci: Dual Core
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce 7600 GT (256 MB), Intel HD Graphics 4400 (Gölgelendirilmiş), Radeon X1600 XT (256 MB)
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 500 MB kullanılabilir alan
Yüksek ve Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 64-bit
- İşlemci: Intel Core2 Duo E4500 (2 * 2200), AMD Athlon 64 X2 4200 veya eşdeğer
- Ekran Kartı: GeForce 7600 GT (256 MB), Intel HD Graphics 4400 (Shared), Radeon X1600 XT (256 MB)
- DirectX: Sürüm 11 ve üstü
- Depolama: 500 MB kullanılabilir alan
Oyunları elde etmek için bir Epic Games hesabı edinmeniz ve platforma ait oyun mağazasına giriş yaparak haftanın ücretsiz oyunlarını hesabınıza eklemeniz yeterli.
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Oyunları kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemek için son gün 3 Mart.
Haber
Plague Inc. dünyayı kurtarma modu geliyor.
Gerçek zamanlı strateji oyunları arasında önemli bir popülaritesi olan Plague Inc., bünyesine yeni bir mod katıyor. Normalde salgın hastalık yaratıp dünyaya etkilerini simüle ettiğimiz oyun bu kez tersine senaryo ile karşımıza çıkacak.
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Dünyayı kurtarıp hastalıklara tedavi bulabileceksiniz.
Corona virüsünün dünya gündemini çok sert bir şekilde meşgul etmeye devam ediyor. Plague Inc. de bu virüsten oldukça etkilendi. Dünya üzerine yaydığınız hastalık ile dünya nüfusuna olan etkilerin gözlemlediğimiz bir oyun olarak bilinen Plague Inc., halkın psikolojisini bozduğu gerekçesiyle Çin‘de yasaklanmıştı. Dünya genelinde yaşanan zorlu sürecin etkilerinden midir bilinmez ama Plague Inc. yeni bir oyun içi moduyla bizleri selamlıyor. Şöyle ki salgın hastalık geliştirdiğimiz bu oyuna artık dünyayı hastalıklardan da koruyacağımız bir senaryo ekleniyor. Senaryo, dünyada patlak veren hastalığın yayılmasını önlemek ve ölü sayısını azaltmak üzerine kuruluyor. Aynı zamanda şu dönemde insanların bilinçlenmesi de amaçlanıyor. Senaryonun yapımında Dünya Sağlık Örgütü ve CEPI kuruluşlarından yardım alan yapımcı firma Ndemic Creations, bu modla birlikte insanların psikolojilerinin de düzelmesini umduğu belirtildi.
Ndemic Creations bu senaryonun tanıtımını YouTube‘dan paylaştı. Daha önce CEPI ve Dünya Sağlık Örgütü‘ne 250 bin dolarlık bağışta bulunan firma insanların evlerinde kalmaları için çaba harcamaya devam ediyor. Modun çıkış tarihi henüz belli değil. Ayrıca Ndemic Creations’ın, oyun içerisine kullanıcıların Corona virüs ile savaş için kurulan fona da bağış yapmalarını sağlayan bir bölüm olacağı da öğrenildi. Bu zor zamanlarda eleştiri odağı olan ve insanların radarında duran oyun, bu hamleyle bir nebze olsun okları üzerinden alabilecek mi göreceğiz.