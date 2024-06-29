YouTube Premium, aboneleri için birçok yeni özellik sunuyor. ABD’deki Android kullanıcılarına sunulan bu özellikler, önümüzdeki haftalarda iOS kullanıcılarına da ulaşacak.

İçindekiler YouTube Premium yeni özelliklere sahip oluyor

YouTube Premium yeni özelliklere sahip oluyor

Yeni özellikler arasında, izlediğiniz videonun en ilgi çekici kısmına otomatik olarak atlamanızı sağlayan bir İleri Git düğmesi bulunuyor. Bu düğme, yapay zeka ve görüntüleme verilerini kullanarak çalışıyor ve bir videoya iki kez dokunduğunuzda devreye giriyor.

YouTube Shorts, artık çoklu görev yaparken içerik izlemenize olanak tanıyan bir Resim içinde Resim (PiP) modu sunuyor. Bu sayede, başka işler yaparken bile Shorts videolarını izleyebiliyorsunuz.

YouTube Premium, aboneleri için ayrıca deneysel özelliklerini de paylaşıyor. Bu özellikler arasında, YouTube Shorts için akıllı indirmeler ve videonuzu kesintiye uğratmadan soruları yanıtlayan ve ilgili içeriği öneren Konuşmalı Yapay Zeka yer alıyor. Konuşmalı yapay zekaya, belirli videoların altındaki “Sor” düğmesiyle erişilebiliyor.

Yeni YouTube Premium özellikleri arasında, web kullanıcıları için yeniden tasarlanan bir İzleme Sayfası da bulunuyor. YouTube, bu yeni tasarımın ilgili içeriği bulmanın ve yorumlarla etkileşim kurmanın daha kolay ve geliştirilmiş bir yolunu sunacağını belirtiyor.

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YouTube Premium, İleri Git düğmesi, PiP modu ve Shorts için akıllı indirmeler ile kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.