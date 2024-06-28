Gebze Samsung mağazası, deneyim bölümü ile çok sevilecek. Samsung, Gebze’de geniş ürün yelpazesi ve deneyim alanlarıyla donatılmış yeni mağazasını hizmete açtı. Şirketin açıklamasına göre, iki katlı ve toplam 540 metrekarelik alana sahip olan mağaza, ziyaretçilerine alışverişin yanı sıra Samsung teknolojilerini yakından inceleme imkanı sunuyor. Samsung Türkiye adımlarına kararlı şekilde devam ediyor.

Gebze Samsung Mağazası Açıldı: Deneyim Alanı Çok Sevildi

Gebze Samsung mağazası hem büyük hem de oldukça donanımlı. Mağazanın ilk katı, Samsung’un tüm ürün gruplarına ayrılmış durumda. İkinci katta ise tüketicilerin Galaxy AI gibi yapay zeka (AI) teknolojileri başta olmak üzere çeşitli ürünleri deneyimleyebileceği alanlar bulunuyor. Burada, AI entegrasyonlarının evde ve mobil cihazlarda hayatı nasıl kolaylaştırdığını keşfetmek mümkün.

Gebze Samsung mağazasını ziyaret eden tüketiciler, 2024 TV ve Bespoke Beyaz Eşya serilerinden Galaxy S24 Serisi’ne kadar birçok yenilikçi teknolojiyi deneyimleme fırsatı bulacaklar. Samsung’un en yeni mobil teknolojileri ve ev yaşamına yönelik çözümleri, ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Gebze merkeze yakın bir konumda yer alan mağazanın açılışı, Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Jo’nun ev sahipliğinde gerçekleşti. Açılış törenine şirket yöneticilerinin yanı sıra, Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Özler Ticaret Kurucu Ortağı Kayhan Özler ve Özler Ticaret Kurucu Ortağı Serkan Özler de katıldı.

Açılışta konuşan Jeff Jo, “Tüketicilere ulaştığımız her noktayı çok önemsiyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz mağaza sayesinde, tüketicilerimiz farklı ürün gruplarımızı ve yenilikçi teknolojilerimizi deneyimleme imkanına sahip olacak. Perakende yatırımlarımızı önemsiyoruz ve bu alanda yeni yatırımlarımıza devam etmeye kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Gebze Samsung mağazası, Samsung teknolojilerini Türk kullanıcılarla buluşturma misyonunda önemli bir yer edinmiş durumda. Bu mağazada neredeyse her evde bulunan Samsung teknolojileri daha rahat deneyimlenebilecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung deneyim mağazalarının sayısının artması sevindirici mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!