YouTube Premium aboneliği, özellikle video akışı platformunun tutkulu bir kullanıcısıysanız, satın alabileceğiniz en iyi aboneliklerden biri olarak öne çıkıyor. Platform, reklam engelleyicilere karşı net bir duruş sergiliyor ve üzerindeki reklamların miktarı da kullanımını oldukça sinir bozucu hale getiriyor. Tek gerçek çözüm, YouTube’u kullanmayı bırakmak veya Premium aboneliği için biraz para ayırmaktır. Bazı kullanıcılar YouTube Premium’u daha ucuza satın almak için VPN’leri kullanıyor, ancak Google bu tür aboneliklere yönelik sıkı önlemler alıyor ve bunları iptal ediyor.

İçindekiler Ucuz YouTube Premium için VPN kullananların abonelikleri iptal oluyor

Ucuz YouTube Premium için VPN kullananların abonelikleri iptal oluyor

Reddit kullanıcısı Alopez1024, YouTube’un YouTube Premium üyeliğini birdenbire iptal ettiğini belirtiyor. Diğer Reddit kullanıcıları da aboneliklerinin iptal edildiğini iddia ederek müdahale ediyor. Ancak ortak nokta, kullanıcıların YouTube Premium’a kendi pazarlarında mevcut olandan daha ucuz bir ücretle abone olmak için bir VPN kullanmaları gibi görünüyor.

YouTube, muhtemelen yerel para biriminin satın alma gücünü ve yerel tüketici beklentilerini daha iyi karşılamak amacıyla belirli pazarlara farklı Premium oranları sunuyor. Pek çok kişi menşe ülkelerini maskelemek ve bu bölgesel fiyatlandırmanın avantajlarından yararlanmak için VPN bağlantısı kullanıyor.

Örneğin, bu tür geçici çözüm abonelikleri için yaygın olarak kullanılan ülkelerden biri, ABD’de aylık 13,99 dolarına kıyasla aboneliğin aylık 99 UAH (~ 2,44 dolar) olduğu Ukrayna’dır ve uluslararası bir kredi kartı işe yarıyor. Premium, abonelikten sonra VPN olmasa bile normal şekilde çalışıyor ve bu da onu kazançlı bir geçici çözüm haline getiriyor. Ama artık değil.

İlginizi çekebilir: HUAWEI Pura70 Ultra vs HONOR Magic6 Pro | Birbirine benzer ama bir o kadar farklı!

YouTube Premium’a bir VPN aracılığıyla abone olursanız, üyeliğinizin iptal edilme ihtimali yüksek. Nedeni konusunda kafanızı karıştırıyorsanız, muhtemelen budur. Müşteri hizmetleriyle iletişime geçen Reddit kullanıcıları, iptalin kullanıcının kaydolduğu yerden farklı bir konuma “taşınmasından” kaynaklandığını belirtiyor. Yerel bir kart ve adresle kaydolmaları tavsiye ediliyor, bu da onlara kaçınılmaz olarak normalleştirilmiş bölgesel fiyatlar getiriyor.