Son dönemde bize en çok sorulan iki telefon olan HONOR Magic6 Pro ile HUAWEI Pura70 Ultra deneyimleyen Aydoğan ve Eren, hangi telefonun daha iyi olduğunu acımasızca ikna etmeye çalışıyor. Arasında önemli derecede fiyat farkı olan iki telefonu Aydoğan mı yoksa Eren mi daha iyi savundu? Cevaplarınızı bekliyoruz :)
HONOR Magic6 Pro Teknik Özellikleri:
Renk: Gri, Yeşil (Vegan Deri)
Boyutlar: 162.5 x 75.8 x 8.9 mm
Ağırlık: 229 gram
Koruma: NanoCrystal Shield, IP68, Alüminyum Çerçeve
Ekran: 6,8 inç LTPO OLED, 120Hz
Ekran Geliştirme: Dolby Vision, HDR Vivid, 4320Hz PWM, 1600 nit, 5000 nit
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
Bellek: 12 GB
Depolama: 512 GB
Ana Kamera: 50 MP, Omnivision OV50H, f/1.4-f/2.0, 27 mm , OIS
Telefoto: 180 MP, Samsung Isocell S5KHP3, f/2.6, 68 mm, OIS
Geniş Açı: 50 MP, Omnivision OV50D, f/2.0, 13 mm, 122 derece
Ön Kamera: 50 MP, Sony IMX 816, f/2.0, 22 mm
Video: 4K 60 fps, HDR, 10-bit video
Ön Video: 4K 30 fps
Bağlantıları: WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Kızılötesi, 5G
Ses: Stereo Hoparlör
Batarya: 5600 mAh (Silikon Karbon)
Şarj: 80 Watt, 66 Watt Kablosuz
HUAWEI Pura70 Ultra Teknik Özellikleri:
Tasarım: 162.6 x 75.1 x 8.4 mm, 226 gram
Ekran: 6.8 inç LTPO OLED FHD+ (2844 x 1260), 1-120Hz, 1440Hz PWM, 2.500nit
Kamera: 50 MP (1 inç, F1.6~F4.0) +40MP ultra geniş açı (F2.2) +50M Ultra Spotlight makro (F2.1, OIS) – 3,5x optik zoom ve 100x dijital zoom
Ön kamera: 13MP
İşlemci: Kirin 9010
RAM/Depolama: 16GB RAM / 1TB depolama
Batarya: 5200mAh, 100W kablolu, 80W kablosuz, 20W ters şarj
Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.2
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