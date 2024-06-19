Son dönemde bize en çok sorulan iki telefon olan HONOR Magic6 Pro ile HUAWEI Pura70 Ultra deneyimleyen Aydoğan ve Eren, hangi telefonun daha iyi olduğunu acımasızca ikna etmeye çalışıyor. Arasında önemli derecede fiyat farkı olan iki telefonu Aydoğan mı yoksa Eren mi daha iyi savundu? Cevaplarınızı bekliyoruz :)

HONOR Magic6 Pro Teknik Özellikleri:

Renk: Gri, Yeşil (Vegan Deri)

Boyutlar: 162.5 x 75.8 x 8.9 mm

Ağırlık: 229 gram

Koruma: NanoCrystal Shield, IP68, Alüminyum Çerçeve

Ekran: 6,8 inç LTPO OLED, 120Hz

Ekran Geliştirme: Dolby Vision, HDR Vivid, 4320Hz PWM, 1600 nit, 5000 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

Bellek: 12 GB

Depolama: 512 GB

Ana Kamera: 50 MP, Omnivision OV50H, f/1.4-f/2.0, 27 mm , OIS

Telefoto: 180 MP, Samsung Isocell S5KHP3, f/2.6, 68 mm, OIS

Geniş Açı: 50 MP, Omnivision OV50D, f/2.0, 13 mm, 122 derece

Ön Kamera: 50 MP, Sony IMX 816, f/2.0, 22 mm

Video: 4K 60 fps, HDR, 10-bit video

Ön Video: 4K 30 fps

Bağlantıları: WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Kızılötesi, 5G

Ses: Stereo Hoparlör

Batarya: 5600 mAh (Silikon Karbon)

Şarj: 80 Watt, 66 Watt Kablosuz

HUAWEI Pura70 Ultra Teknik Özellikleri:

Tasarım: 162.6 x 75.1 x 8.4 mm, 226 gram

Ekran: 6.8 inç LTPO OLED FHD+ (2844 x 1260), 1-120Hz, 1440Hz PWM, 2.500nit

Kamera: 50 MP (1 inç, F1.6~F4.0) +40MP ultra geniş açı (F2.2) +50M Ultra Spotlight makro (F2.1, OIS) – 3,5x optik zoom ve 100x dijital zoom

Ön kamera: 13MP

İşlemci: Kirin 9010

RAM/Depolama: 16GB RAM / 1TB depolama

Batarya: 5200mAh, 100W kablolu, 80W kablosuz, 20W ters şarj

Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.2

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