YouTube Premium aboneler öncelikli hale geliyor

YouTube‘u yakın zamanda kullandıysanız,platformun kullanıcıları Premium Aboneler kategorisine sokmak için teşvik ettiğini biliyorsunuzdur. Şimdi, Google, Premium kullanıcıların hala geliştirilmekte olan deneysel özellikleri (Android Central üzerinden) denemelerine izin vererek başka bir teşvik politikası uyguluyor. Eylül ortasına kadar, bu testler tüm YouTube kullanıcılarına rastgele sunuldu.

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YouTube, geçmişte resim içinde resim gibi gelecek özellikleri rastgele kullanıcılar ve beta uygulama test edicilere paylaşmıştı. Muhtemelen bazı şeyleri bu şekilde test etmeye devam edecek, ancak şimdi Labs programı oyuncaklarını Premimum aboneler için saklıyor gibi görünüyor. Youtube Premium aboneler, üç yeni özellikten yararlanabiliyor. İOS’ta bir tane yalnızca videoları doğrudan ana ekrandan izlemenize ve aramanıza izin verirken, diğeri videoları sesinizi kullanarak aramanıza izin veriyor ve sonuncusu yeni dillerde konuya göre filtreleme yapmanıza yardımcı oluyor: İspanyolca, Fransızca veya Portekizce. Hepsinin zaman sınırlı erişimi mevcut.

YouTube Premium aboneler kategorisi ; reklamsız görüntüleme, YouTube Müzik, arka planda oynatma ve diğer özellikler içeriyor. Labs programı muhtemelen abone olan birini cezbetmek için yeterli değildir, ancak sadık kullanıcılar için güzel bir avantaj olabilir. Bir aylık ücretsiz denemenin ardından, YouTube Premium aylık 11,99 ABD doları. Aylık ekstra 6 $ karşılığında Premium aboneliğinize beş adede kadar aile üyesi ekleyebilirsiniz.

Aylık 17,99 ABD doları, özellikle büyük bir aileniz varsa en iyi fırsattır. YouTube Premium’u kullanabilmek için aile üyelerinin en az 13 yaşında olması gerekir.