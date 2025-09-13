Akıllı telefon dünyasında rekabet her geçen gün kızışıyor. Peki 2025’in ikinci çeyreğinde en çok satılan telefonlar hangileri oldu? Apple mı yoksa Samsung mu zirvede? Uygun fiyatlı modeller gerçekten kullanıcıların tercihinde öne çıkmayı başarabildi mi? İşte teknoloji dünyasının merakla beklediği küresel satış raporu!

Eylül 2025 en çok satılan telefonlar belli oldu!

En çok satılan telefonlar listesinin zirvesinde Apple’ın yeni nesil modeli iPhone 16 yer aldı. Türkiye’de de yoğun ilgi gören bu cihaz, yüksek performansı ve gelişmiş kamera özellikleriyle kullanıcıların gözdesi oldu. Hemen arkasında iPhone 16 Pro Max ve iPhone 16 Pro bulunarak Apple’ın premium segmentteki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Ancak asıl dikkat çeken nokta, orta segmentteki Samsung hamlesi oldu.

Eylül 2025 en çok satılan telefonlar listesi!

Eylül 2025 en çok satılan telefonlar listesi:

iPhone 16 iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Pro Samsung Galaxy A16 5G Samsung Galaxy A06 4G iPhone 16e Samsung Galaxy A16 4G Samsung Galaxy S25 Ultra Xiaomi Redmi 14C 4G iPhone 15

Rapora göre, Samsung Galaxy A16 5G ve Galaxy A06 4G, uygun fiyat ve dengeli özellikleri sayesinde ciddi bir satış başarısı elde etti. Bu iki model, geçen yılın popüler amiral gemilerinden bazılarını geride bırakmayı başardı. Özellikle Türkiye’de fiyat/performans arayan kullanıcıların bu modellere yönelmesi şaşırtıcı değil. Ayrıca listede Galaxy A16 4G ve Galaxy S25 Ultra da yer alarak şirketin dört farklı cihazla ilk 10’a girmesini sağladı.

Apple cephesinde ise dikkat çekici bir gelişme olarak iPhone 16e modeli listede kendine yer buldu. Daha erişilebilir fiyat etiketiyle öne çıkan bu cihaz, özellikle genç kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Öte yandan eski nesil iPhone 15, sıralamada gerileyerek tahtını yeni modellere bıraktı.

Genel tabloya bakıldığında, en çok satılan telefonlar listesinde Apple üst segmentteki hakimiyetini sürdürürken, Samsung orta sınıfta güçlü bir atılım gerçekleştirdi. Xiaomi ise fiyat avantajıyla kullanıcıların dikkatini çekti. Tüm bu gelişmeler, 2025’in geri kalanında mobil pazarda daha büyük sürprizlerin olabileceğine işaret ediyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? En çok satılan telefonlar listesindeki sıralama beklentinizi karşıladı mı?