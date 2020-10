YouTube Music de ‘Trendler’ konseptine geçiş yapıyor

YouTube, Android kullanıcılarının uzun süredir hayatında olan Picture-in-Picture (Resim içinde Resim) özelliğini nihayet iPhone için test etmeye başladı. Test sürecinin tamamlanmasıyla beraber YouTube’un iOS uygulaması, beklenen özelliğe kavuşacak.

Uzun süredir Android telefonlarda var olan Resim içinde Resim özelliği, YouTube’da bir video izlerken uygulamadan çıkıp aynı anda başka uygulamalar çalıştırabilmenize olanak sağlıyor. Ancak YouTube, bunu yazılımsal kısıtlamalardan dolayı şu ana kadar iOS ekosistemine ait cihazlarda kullanıma sunamıyordu.

Hatırlanacağı üzere iOS 14 ile birlikte Apple, iPhone’lara Resim içinde Resim desteği vereceğini söylemişti. Bu bağlamda YouTube, bugünlerde iOS uygulamasında bu özelliği test etmeye başladı. Testlerin tamamlanmasının ardından iPhone’unuzda artık YouTube’un Resim içinde Resim özelliğini kullanabileceksiniz. Bu sayede örneğin bir video izlerken YouTube’u kapattığınızda o video ekranın alt kısmında küçük bir pencere olarak açılacak, siz ise hem o videoyu izleyip hem de işiniz varsa farklı uygulamaları kullanmaya devam edeceksiniz.

Yalnız, Resim içinde Resim özelliğinin sadece YouTube Premium üyelerine sunulduğunu da ekleyelim. Zaten Android’de de öyle olduğu için, doğal olarak iOS’te de sadece Premium üyelerinin kullanmasına izin veriliyor.

İlk defa duyuyorsanız YouTube Premium; kullanıcılara videoları arka planda oynatma, indirme ve Resim içinde Resim gibi ekstra özellikler sunan bir hizmet olarak geçen yıl Türkiye’de kullanıma sunuldu. Hemen şimdi 1 ay ücretsiz deneyebilir, beğenirseniz de aylık 16,99 TL’ye üyeliğinizi devam ettirebilirsiniz.

Picture in Picture working on iPadOS with the YouTube app.

(But only worked with this live stream, there must be some codec trickery happening behind the scenes for certain playback scenarios). pic.twitter.com/75vG7Ai4ln

— Daniel Yount (@dyountmusic) August 27, 2020