YouTube
YouTube Music de ‘Trendler’ konseptine geçiş yapıyor
YouTube Music tarafındaki en büyük eksiklik, hiç kuşkusuz müzik keşif algoritmasının diğer dijital müzik platformlarındaki kadar iyi performans sergilememesiydi. Google bu durumun farkında ve YouTube Music uygulamasının bu açığını kapatmak için büyük bir çaba sarf ediyor.
İlginizi çekebilir: YouTube Music, My Mix ile daha iyi çalma listeleri oluşturacak!
YouTube Music, ‘Keşfet’ sekmesini güçlendiriyor
Platformun video servisinde olduğu gibi, ülke çapında en çok dinlenen şarkılar YouTube Music ‘Trendler’ bölümünde listelenecek. ‘Keşfet’ sekmesinde 57 farklı ülkenin trend müziklerine ve global ölçekte en çok dinlenen trend müziklere ulaşılabilecek. YouTube Music daha önce platformdaki o anlık en iyi 100 şarkıyı ve müzik videosunu ana sayfada çalma listesi olarak sunma özelliğini tanıtmıştı.
‘Keşfet’ sekmesinden ulaşılabilecek listelerden bazıları şu şekilde;
♦ En iyi şarkılar
♦ En çok dinlenen şarkılar
♦ En iyi müzik videoları
♦ En çok izlenen müzik videoları
♦ En çok dinlenen sanatçılar
♦ Trendler
♦ En yeni popüler müzikler
Google, YouTube Music platformunu geliştirmeye tüm hızıyla devam ediyor. Öyle ki, Google Play Müzik platformu 2020 yılı sonu itibarıyla sonlandırılacak. Şirket son olarak YouTube Music’deki kişisel çalma listelerini Google Asistan’a sesli komut verilerek oynatabilme özelliğini duyurmuştu.
Global ölçekli trend listeleri an itibarıyla YouTube Music’in iOS ve Android uygulamalarında kullanılabilir durumda.
Akıllı TV
Apple TV 4K kullanıcıları için 4K YouTube geliyor!
Bazı Reddit kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımlar, Apple TV 4K kullanıcıları için 4K çözünürlüklü YouTube desteğinin sunulmaya başladığını gösteriyor.
Kullanıcılar tarafından yüklenen ekran görüntülerinde 4K çözünürlüklü videoların 24 ve 30 fps kare hızında izlenebildiği görünüyor. Ancak iş 60 fps kare hızında ki videolara geldiğinde Apple TV kullanıcıları yalnızca 1440p çözünürlük desteğine sahip durumda. HDR desteğinin olmaması da bir diğer eksiklik olarak göze çarpıyor. YouTube’a HDR olarak yüklenmiş olan videolar dahi Apple TV 4K üzerinde yalnızca SDR olarak oynatılabiliyor.
Üç yıl önce piyasaya sürülen Apple TV 4K, YouTube haricindeki platformlarda 4K ve HDR içerikleri oynatma yeteneğine sahip. Fakat YouTube 1080p çözünürlüğün üzerindeki tüm videolar için donanım veya yazılım üzerinde kod çözme yeteneği gerektiren Google’ın VP9 video çözümleme teknolojisini kullanıyor. Apple Silicon işlemciler tarafından desteklenmeyen VP9 için YouTube uygulaması üzerinde de yazılımsal bir çözümleme sunulmuyordu. Fakat bu durum tvOS 14 ile birlikte değişiyor.
İlginizi çekebilir: Google, YouTube hikayelerinde ses netleştiren yeni konuşma geliştirme teknolojisi başlattı
İçinde bulunduğumuz yılın başlarında duyurulan 4K desteği, tvOS 14 kullanıcılarına kademeli olarak sunuluyor. Video işleme teknolojisinde bir değişiklik olmadan 4K çözünürlüğün desteklenmesi YouTube uygulamasının veya tvOS 14’ün çözümlemeyi kendi içinde gerçekleştirme yeteneğine kavuştuğunu gösteriyor. 4K çözünürlükte 60 fps kare hızı ve HDR teknolojisinin hala desteklenmemesine sebep olarak, Apple TV 4K’da bulunan 3 yıllık A10X işlemcisinin yetersiz olması ihtimali üzerinde duruluyor. Bir diğer düşünce ise 60 fps kare hızı ve HDR teknolojisinin önümüzdeki günlerde kademeli olarak kullanıcılara sunulacağı yönünde.
Henüz tüm kullanıcılara sunulmayan güncelleme kademeli olarak dağıtılıyor. Sizde bir Apple TV sahibi iseniz güncellemelerinizi kontrol edebilirsiniz.
Genel
YouTube, yapay zeka ile daha hızlı yaş kısıtlaması getirecek
YouTube, 2019 yılında çocuk izleyicilerden usulsüz bir şekilde veri topladığı gerekçesiyle 170 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı. YouTube, özellikle geçtiğimiz yıldan bu yana, ebeveynlere ve çocuklara karşı daha sorumlu olmaya gayret gösteriyor.
İlginizi çekebilir: YouTube, 2020’nin ikinci çeyreğinde 11,4 milyon video kaldırdı
Zararlı içeriklere karşı daha hızlı reaksiyon almakta kararlı
YouTube, zararlı içeriklerin tespitinde; yapay zeka algoritması tarafından şüpheli olarak işaretlenen videoların, insanlar tarafından oluşan güvenlik ekibine aktarılması ve incelenmesi yolunu izliyor. YouTube, bu etkili fakat yavaş çalışan sistem yerine, tamamen otomatik bir sisteme geçiş yapıyor. 2020 yılının sonuyla birlikte, makine öğrenme yoluyla uygunsuz videolara direkt olarak yaş kısıtlaması getirilecek.
YouTube, yaş kısıtlaması uygulamasını uzun yıllardır kullanıyor. Fakat bu kısıtlamalar çeşitli yollarla aşılabiliyor. Örneğin; yaş kısıtlaması bulunan bir YouTube videosu, başka bir web sitesinde gömülü bir şekilde yayınlandığında, bu kısıtlama sistemi etkinlik gösteremiyor. Artık bu tarz sitelerde bulunan yaş kısıtlamalı videoları izlemek isteyenler, YouTube’un web sitesine/uygulamasına yönlendirilecek ve 18 yaş üstü bir birey olduklarını kanıtlamaları gerekecek.
YouTube, söz konusu sistem sayesinde; yaş kısıtlamalı videolar nereden izlenirse izlensin, uygun kişiler tarafından izlenmiş olacağını belirtiyor. YouTube, yapay zeka algoritmasının yanlış kararlar da verebildiğinin farkında. Bu sebeple, videoları yükleyen içerik üreticilerine itiraz hakkı tanınıyor. YouTube, bu otomatik sistemin, içerik üreticilerinin gelirlerine önemli bir etkisi olmayacağını söylemekten de geri kalmıyor.
2015 yılında çocuklara özel servis kullanıma sunulmuştu
YouTube, 2019 yılında, çocuklara özel içeriklerin bulunduğu YouTube Kids servisi için de ayrı bir web sitesi oluşturdu. YouTube Kids, 13 yaş altındaki çocuklar için uygun olmayan içeriklerin özel olarak filtrelendiği bir servis olarak göze çarpıyor.
YouTube Kids’in web sitesi şu an için ülkemizde kullanılamıyor.
YouTube
YouTube, iOS uygulamasına ‘Resim içinde Resim’ özelliği getiriyor
YouTube, Android kullanıcılarının uzun süredir hayatında olan Picture-in-Picture (Resim içinde Resim) özelliğini nihayet iPhone için test etmeye başladı. Test sürecinin tamamlanmasıyla beraber YouTube’un iOS uygulaması, beklenen özelliğe kavuşacak.
İlginizi çekebilir: Apple, yeni nesil iPad ve Watch Series 6’yı yakında duyuracak!
YouTube iOS’te Resim içinde Resim modunu test ediyor
Uzun süredir Android telefonlarda var olan Resim içinde Resim özelliği, YouTube’da bir video izlerken uygulamadan çıkıp aynı anda başka uygulamalar çalıştırabilmenize olanak sağlıyor. Ancak YouTube, bunu yazılımsal kısıtlamalardan dolayı şu ana kadar iOS ekosistemine ait cihazlarda kullanıma sunamıyordu.
Hatırlanacağı üzere iOS 14 ile birlikte Apple, iPhone’lara Resim içinde Resim desteği vereceğini söylemişti. Bu bağlamda YouTube, bugünlerde iOS uygulamasında bu özelliği test etmeye başladı. Testlerin tamamlanmasının ardından iPhone’unuzda artık YouTube’un Resim içinde Resim özelliğini kullanabileceksiniz. Bu sayede örneğin bir video izlerken YouTube’u kapattığınızda o video ekranın alt kısmında küçük bir pencere olarak açılacak, siz ise hem o videoyu izleyip hem de işiniz varsa farklı uygulamaları kullanmaya devam edeceksiniz.
Yalnız, Resim içinde Resim özelliğinin sadece YouTube Premium üyelerine sunulduğunu da ekleyelim. Zaten Android’de de öyle olduğu için, doğal olarak iOS’te de sadece Premium üyelerinin kullanmasına izin veriliyor.
İlk defa duyuyorsanız YouTube Premium; kullanıcılara videoları arka planda oynatma, indirme ve Resim içinde Resim gibi ekstra özellikler sunan bir hizmet olarak geçen yıl Türkiye’de kullanıma sunuldu. Hemen şimdi 1 ay ücretsiz deneyebilir, beğenirseniz de aylık 16,99 TL’ye üyeliğinizi devam ettirebilirsiniz.
Resim içinde Resim, iPad’de böyle çalışıyor
Picture in Picture working on iPadOS with the YouTube app.
(But only worked with this live stream, there must be some codec trickery happening behind the scenes for certain playback scenarios). pic.twitter.com/75vG7Ai4ln
— Daniel Yount (@dyountmusic) August 27, 2020