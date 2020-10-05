YouTube Music de ‘Trendler’ konseptine geçiş yapıyor

YouTube Music tarafındaki en büyük eksiklik, hiç kuşkusuz müzik keşif algoritmasının diğer dijital müzik platformlarındaki kadar iyi performans sergilememesiydi. Google bu durumun farkında ve YouTube Music uygulamasının bu açığını kapatmak için büyük bir çaba sarf ediyor.

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YouTube Music, ‘Keşfet’ sekmesini güçlendiriyor

Platformun video servisinde olduğu gibi, ülke çapında en çok dinlenen şarkılar YouTube Music ‘Trendler’ bölümünde listelenecek. ‘Keşfet’ sekmesinde 57 farklı ülkenin trend müziklerine ve global ölçekte en çok dinlenen trend müziklere ulaşılabilecek. YouTube Music daha önce platformdaki o anlık en iyi 100 şarkıyı ve müzik videosunu ana sayfada çalma listesi olarak sunma özelliğini tanıtmıştı.

‘Keşfet’ sekmesinden ulaşılabilecek listelerden bazıları şu şekilde;

♦ En iyi şarkılar

♦ En çok dinlenen şarkılar

♦ En iyi müzik videoları

♦ En çok izlenen müzik videoları

♦ En çok dinlenen sanatçılar

♦ Trendler

♦ En yeni popüler müzikler

Google, YouTube Music platformunu geliştirmeye tüm hızıyla devam ediyor. Öyle ki, Google Play Müzik platformu 2020 yılı sonu itibarıyla sonlandırılacak. Şirket son olarak YouTube Music’deki kişisel çalma listelerini Google Asistan’a sesli komut verilerek oynatabilme özelliğini duyurmuştu.

Global ölçekli trend listeleri an itibarıyla YouTube Music’in iOS ve Android uygulamalarında kullanılabilir durumda.