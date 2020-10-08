Youtube, olası zararlı yorumlara uyarıcılar ekliyor

YouTube, potansiyel olarak zararlı yorumları ele almak için tasarlanmış iki yeni özelliği test ediyor. Kullanıcılar yanıtlarına belirli terimleri eklediğinde yeni hatırlatma uyarıları ekliyor. Ayrıca 60 gün sonra ‘İnceleme için Bekletilen’ yorumların otomatik olarak kaldırılması özelliği geliyor. Instagram’ın, yorumlardaki terimleri algıladığında tetiklenen yorum uyarısı istemlerine benzer şekilde, Youtube’da da video yanıtları için aynı işlem deneniyor.

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Youtube, uyarı özellikleri gerekli mi?

YouTube’a göre: “YouTube’da daha saygılı etkileşimleri teşvik etmeye yardımcı olmak için, potansiyel olarak rahatsız edici bir yorum yayınlamadan önce açılan bir hatırlatıcıyı test ediyoruz ve size yorumunuzu yansıtmanız ve yayınlanmadan önce yanıtınızı / yorumunuzu gözden geçirmeniz için bir süre tanıyoruz. Hatırlatıcıdan , yorumunuzu olduğu gibi yayınlayarak ilerleyebilir veya yorumunuzu yayınlamadan önce düzenlemek için birkaç dakikanızı ayırabilirsiniz. ” Yeni özelliklerin bazı faydaları var. Instagram, testin ilk birkaç ayında “olumlu sonuçlar” gördükten sonra geçen Aralık ayında otomatik uyarılarını genişletti. YouTube da bir süredir yorumlarını temizlemek, varsayılan olarak yorum bölümünü gizlemek ve hatta daha genç kitleleri hedefleyen videolardaki yorumları tamamen kaldırmak için çalışıyor. Hızlı bir yeniden düşünmeyi teşvik etmek, bu daha kapsamlı çabanın bir sonraki aşaması.

Buna ek olarak, YouTube, Kanal sahibi bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapmazsa 60 gün sonra ‘İnceleme için Bekletilen’ yorumları silecek yeni bir süreci test edecek. İstenmeyen yorumları ortadan kaldırmanın ve etkilerini azaltmanın başka bir yolu olarak yeni özellik oldukça kullanışlı. YouTube, bunun şu anda bir deney olduğunu ve sonuçları zaman içinde değerlendireceğini söylüyor. Her iki test de başlangıçta seçilen kullanıcılara sunulacak.