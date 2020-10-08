Sosyal Medya
Youtube, olası zararlı yorumlara uyarıcılar ekliyor
YouTube, potansiyel olarak zararlı yorumları ele almak için tasarlanmış iki yeni özelliği test ediyor. Kullanıcılar yanıtlarına belirli terimleri eklediğinde yeni hatırlatma uyarıları ekliyor. Ayrıca 60 gün sonra ‘İnceleme için Bekletilen’ yorumların otomatik olarak kaldırılması özelliği geliyor. Instagram’ın, yorumlardaki terimleri algıladığında tetiklenen yorum uyarısı istemlerine benzer şekilde, Youtube’da da video yanıtları için aynı işlem deneniyor.
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Youtube, uyarı özellikleri gerekli mi?
YouTube’a göre: “YouTube’da daha saygılı etkileşimleri teşvik etmeye yardımcı olmak için, potansiyel olarak rahatsız edici bir yorum yayınlamadan önce açılan bir hatırlatıcıyı test ediyoruz ve size yorumunuzu yansıtmanız ve yayınlanmadan önce yanıtınızı / yorumunuzu gözden geçirmeniz için bir süre tanıyoruz. Hatırlatıcıdan , yorumunuzu olduğu gibi yayınlayarak ilerleyebilir veya yorumunuzu yayınlamadan önce düzenlemek için birkaç dakikanızı ayırabilirsiniz. ” Yeni özelliklerin bazı faydaları var. Instagram, testin ilk birkaç ayında “olumlu sonuçlar” gördükten sonra geçen Aralık ayında otomatik uyarılarını genişletti. YouTube da bir süredir yorumlarını temizlemek, varsayılan olarak yorum bölümünü gizlemek ve hatta daha genç kitleleri hedefleyen videolardaki yorumları tamamen kaldırmak için çalışıyor. Hızlı bir yeniden düşünmeyi teşvik etmek, bu daha kapsamlı çabanın bir sonraki aşaması.
Buna ek olarak, YouTube, Kanal sahibi bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapmazsa 60 gün sonra ‘İnceleme için Bekletilen’ yorumları silecek yeni bir süreci test edecek. İstenmeyen yorumları ortadan kaldırmanın ve etkilerini azaltmanın başka bir yolu olarak yeni özellik oldukça kullanışlı. YouTube, bunun şu anda bir deney olduğunu ve sonuçları zaman içinde değerlendireceğini söylüyor. Her iki test de başlangıçta seçilen kullanıcılara sunulacak.
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Snapchat ve Tiktok, Instagram’ı geride bırakttı
Facebook, gençler arasında en çok kullanılan sosyal platform olarak görünse de, Instagram popülerliğini arttırmayı başardı. Araştırma firması Piper Sandler tarafından yapılan yeni bir ankete göre, Instagram da şimdi zayıflıyor gibi görünüyor, Snapchat ve TikTok genç kullanıcılar arasında daha fazla tercih görüyor. Rapor, 9.800‘den fazla ABD’li gencin yanıtlarını içeriyor ve erkek ve kadın katılımcılar arasında neredeyse eşit bir bölünme var.
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Snapchat ve Tiktok başarı oranı nasıl sıralanıyor?
Rapor çeşitli unsurlara bakıyor, ancak tercih edilen sosyal medya platformlarında katılımcılar şunları belirtti: Snapchat en popüler olanı ve ankete katılanların % 34’ü bunun en çok tercih ettiklerini belirtmiştir. TikTok popüler oyların % 29’unu alarak ikinci oldu. Instagram, ankete katılanların % 25′i arasında en iyi seçim oldu. Sonuçlar aşırı derecede şaşırtıcı değil – benzer raporlar, Snapchat’in Instagram’a kıyasla daha küçük genel kitle boyutuna rağmen genç kullanıcılar arasında popülerliğini sürdürdüğünü gösterdi. Ancak Instagram da uzun süredir gençlerin en çok tercih ettiği yeri koruyor. Şimdi TikTok öne geçiyor, bu şüphesiz Zuck and Co.’yu üzecek ve toplam sosyal medya hakimiyeti planlarını bozacak.
Ancak bu Facebook için kötü haber değil. Genç kullanıcılar arasındaki gerçek kullanım verilerine göre , Instagram en üstte (% 84), onu Snapchat (% 80) ve TikTok (% 69) takip ediyor. Bu, Facebook’u yatıştırmak için yeterli. İnsanlar istediklerini söyleyebilirler, ancak uygulamalarını daha sık açıyorlarsa, önemli olan tek şey bu rakamdır.
İşte Facebook’un hala kazanabileceği yer burası. Çeşitli raporlar, Facebook’un ana uygulamasıyla etkileşimin zaman içinde azaldığını öne sürüyor. Ancak Facebook, kullanıcıların günde 40 dakika harcadıklarını paylaştığı 2014 yılından bu yana, günlük harcanan süreye ilişkin resmi bir kullanım istatistikleri rapor etmedi. 2016‘da Facebook ayrıca kullanıcıların Facebook, Instagram ve Messenger kullanarak günde 50 dakikadan fazla zaman geçirdiğini bildirdi, ancak o zamandan beri Sosyal Ağ uygulama içi kullanıma oldukça girdi, bu da harcanan toplam sürenin hasn olduğunu gösteriyor olabilir. O zamandan beri artmadı.
Sosyal Medya
Instagram Threads uygulaması, Direct özelliklerini taşıyor
Geçtiğimiz yıl Instagram, Direct olarak bilinen ve kullanıcıların hızlı bir şekilde mesaj oluşturup arkadaşlarıyla paylaşmasına olanak tanıyan bağımsız mobil mesajlaşma uygulaması desteğini sona erdirdiğini duyurdu. Kısa süre sonra şirket, durum güncellemelerine ve yalnızca Instagram’da “Yakın Arkadaşlarınız” olarak tanımladığınız kişilerle iletişime odaklanan yeni bir mesajlaşma uygulaması olan Threads’ı başlattı. Şimdi, bu iki mesajlaşma kavramı birleşiyor. Threads uygulamasının en son güncellemeyle, Instagram yine tam gelen kutusu deneyiminden yararlanıyor diyor.
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Instagram Threads nasıl çalışıyor?
En son güncellemede, Threads artık iki sekmeli bir gelen kutusu sunacak. “Yakın Arkadaşlar” bölümünde, daha önce olduğu gibi en sık görüştüğünüz kişilerle mesajlaşmaya devam edebilirsiniz. Yeni ikinci sekme olan “Diğer Herkes” daha büyük Instagram gelen kutunuza erişmenizi sağlar. Uygulama, “Arkadaşları Kapat” sekmesine öncelik vermeye devam edecek ve durumunuz yalnızca Yakın Arkadaşlar tarafından da görülebilecek. İnstagram ayrıca, varsayılan olarak, Threads kullanıcılarının yalnızca Yakın Arkadaşları için bildirim almaya devam edeceklerini söylüyor. Ancak, bunun yerine tüm mesajlar için bildirim almak istiyorsanız, bu artık uygulamanın Ayarlarından ayarlanabilir.Threads’teki değişikliklerle, Facebook’un artık bağımsız sohbet uygulamasını daha büyük mesajlaşma platformuna giriş noktası olarak görüp görmediği merak ediliyor. Instagram durumun böyle olmadığını söylüyor. Bir sözcü TechCrunch‘a “Uygulamalar arası iletişim Instagram kullanan kişiler için isteğe bağlı bir güncellemedir ve Threads için etkinleştirilmeyecektir” dedi.
Bu, Mesajlaşma deneyimlerini yükseltmeyi seçerlerse, Instagram kullanıcılarının artık yararlanabilecekleri diğer değişikliklerden bazılarını daha sonra sunacak şekilde güncellenmeyeceği anlamına gelmiyor. Aslında, Instagram’ın gelecekte bu yeni özelliklerden bazılarını Threads’e getirmeyi düşündüğünü anlıyoruz. Yine de bu noktada bu proje için kesin bir zaman çerçevesi yok. Muhtemelen bu, arka uçtaki Threads uygulamasını yeni oluşturulan mesajlaşma altyapısına bağlamak anlamına gelir.
Bu doğruysa, Facebook uygulamalar arası iletişimi yalnızca Instagram için (ve yalnızca Messenger için) bir deneyim olarak tutmayı seçse bile, yine de başka bir temel uygulama olan Threads’te yeni mesajlaşma platformuna bağlı olacak. Ve bu da, eğer düzenleyiciler onu bir tekel ilan ederse, Facebook’un işini dağıtmak zorunda kalması durumunda uygulamaların sıralanmasını zorlaştırabilir.
Ancak, Threads’ın bu altyapıya henüz bağlanıp bağlanmadığı veya daha ileride olup olmayacağı belli değil. Threads güncellemesi şimdi yayında.
Sosyal Medya
Twitter Android’de ‘Önerilen Takip’ listesini güncelliyor
Twitter, hesapları takip etmenin yeni bir yolunu test ediyor. Şirket bugün, takip ettiğiniz birinin profil sayfasında takip etmek isteyebileceğiniz diğer hesapların bir listesini açacak yeni bir “Önerilen Takip” özelliğini kullanıma sunduğunu duyurdu. Twitter şimdi bu özelliği Android cihazlarda test edilecek.
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Twitter önerilen takip listesi nasıl çalışıyor?
Bu özellik, takip öneri özelliğinin şu anda mobil cihazlarda nasıl çalıştığına dair bir ince ayar sunuyor. Şu anda, bir kullanıcının profil sayfasında “İzle” ye dokunduğunuzda, takip etmek isteyebileceğiniz önerilen hesapların küçük bir listesi sunulur. Twitter Önerile Takip listesinin, bir dizi faktöre dayandığını ve genellikle kişiselleştirildiğini açıklıyor. Ancak, önerilenler söz konusu olduğunda, daha önce ziyaret ettiğiniz profille hangi hesapların ilgili olabileceğini veya bu kullanıcıyı izleyen kişilerin belirli diğer kullanıcıları takip etme eğiliminde olup olmadığını belirlemek için algoritmalar kullanıyor.
Bu nedenle, örneğin, profilleri notları belirli bir şirkette çalışan birini takip ettiğinizde, Önerilenler Takip orada çalışan diğer kişileri de içerebilir. Ya da neden bir tür ünlüyü takip ettiğinizde, size diğer yüksek profilli hesaplarla öneri olarak sunulabilir. Twitter Önerilen Takip listesinin yeni testi, tek bir dokunuşla takip edebileceğiniz çok sayıda öneriyi gruplandırıyor. Ardından, ilk olarak tüm grubu ekledikten sonra takip etmek istemeyebileceğiniz hesapları kaldırmayı seçebilirsiniz. Bu, hesapları çok sayıda takip gören başka bir hesapla bir şekilde ilişkiliyse, kullanıcıların takip elde etmesini kolaylaştırabilir. Ayrıca, Twitter’a yeni gelenlerin ağlarını oluşturmalarına yardımcı olurken, mevcut kullanıcıların da kendi ağlarını genişletmelerine yardımcı olabilir.