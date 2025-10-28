Apple, uygun fiyatlı yeni telefonu iPhone 17e ile teknoloji dünyasında yeniden gündeme geldi. Ancak gelen ilk bilgiler, bu modelin ekranının beklentileri karşılamayabileceğini gösteriyor. Şirket, yeni cihazında neden hâlâ eski ekran teknolojisini tercih etti?

iPhone 17e ekran özellikleri ortaya çıktı! Apple üzdü

Sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station’a göre iPhone 17e, 60Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekran ile piyasaya çıkacak. Yani Apple, bu modelde yine üst segmentteki 120Hz ekran teknolojisini kullanmayacak. Ekranın 6.1 inç boyutunda olacağı belirtiliyor ve bu panelin aslında iPhone 15 ve iPhone 16 modellerinden alınan teknolojiyle aynı olacağı düşünülüyor.

Yine de Apple, tasarım tarafında kullanıcıları sevindirebilir. Çünkü Dynamic Island adı verilen o etkileşimli üst kısım artık bu modelde de yer alacak. Böylece iPhone 17e, ekran tarafında yenilik sunmasa da görünüm açısından çok daha “premium” bir deneyim vaat ediyor.

Cihazın kalbinde ise yeni nesil A19 çipi yer alacak. Bu işlemci, performans tarafında belirgin bir artış sağlayacak ve özellikle günlük kullanımda daha verimli bir deneyim sunacak. Ancak ekran tarafındaki 60Hz sınırı, bu güçlü donanımın sunduğu akıcılığı tam anlamıyla yansıtamayabilir. Yine de iPhone 17e, Apple ekosistemine daha uygun fiyatla giriş yapmak isteyen kullanıcılar için cazip bir seçenek olabilir.

Sızıntılara göre 17e, 2026 yılının ilk yarısında tanıtılacak. Bu da modelin, bir önceki iPhone 16e modelinin Şubat lansmanına benzer bir takvimi takip edeceği anlamına geliyor. Türkiye’de ise cihazın yaz aylarında satışa çıkması bekleniyor. Giriş segmentindeki bu modelin ülkemizde özellikle genç kullanıcılar ve ilk kez iPhone alacaklar arasında ilgi görmesi muhtemel.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? iPhone 17e 60Hz ekran tercihi sizce yeterli mi? Uygun fiyat için bazı özelliklerden vazgeçilmesi doğru bir strateji mi? Görüşlerinizi paylaşmayı ve teknoloji gündemini takip etmeyi unutmayın!