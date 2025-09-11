Müzik tutkunlarının uzun zamandır heyecanla beklediği Spotify Hi-Fi özelliği, nihayet belirli bölgelerdeki Premium aboneler için aktif edildi. Yıllar süren söylentiler ve ertelemelerin ardından gelen bu gelişme, platformdaki müzik dinleme deneyimini kökten değiştirmeyi vadediyor. Artık kullanıcılar, sevdikleri sanatçıların eserlerini çok daha detaylı ve stüdyo kalitesine yakın bir netlikte dinleyebilecekler. Bu yeni dönem, özellikle ses kalitesine önem veren dinleyiciler için büyük bir müjde niteliği taşıyor.

Yıllardır Süren Bekleyiş Bitti: Spotify Hi-Fi Nihayet Yayında!

Şirket, Spotify Hi-Fi özelliğini ek bir ücret talep etmeden mevcut Premium paketlerine dahil ederek rakiplerine karşı önemli bir hamle yaptı. Bu strateji, kullanıcı sadakatini artırmayı ve yeni aboneler kazanmayı hedefliyor. Kullanıma sunulan kayıpsız ses formatı, müzik dosyalarının sıkıştırılma sırasında yaşadığı veri kaybını ortadan kaldırarak dinleyicilere saf ve zengin bir ses deneyimi sunuyor.

Yeni sunulan Spotify Hi-Fi özelliği, kullanıcılara 24-bit/44.1 kHz çözünürlüğünde FLAC formatında müzik akışı yapma imkânı tanıyor. Bu teknik iyileştirme, enstrümanların ve vokallerin daha önce duyulmayan ayrıntılarını ortaya çıkarıyor. Özelliği etkinleştirmek isteyen kullanıcılar, uygulama ayarlarındaki “Medya Kalitesi” sekmesinden Wi-Fi, hücresel veri veya indirmeler için “Kayıpsız” seçeneğini manuel olarak seçmek durumunda kalacaklar. Bu da kullanıcılara veri tüketimi konusunda tam kontrol sağlıyor.

Spotify Hi-Fi deneyiminden en üst düzeyde faydalanabilmek için kablolu kulaklıklar veya Spotify Connect destekli harici hoparlörler tavsiye ediliyor. Bluetooth teknolojisinin mevcut bant genişliği, kayıpsız sesi tam olarak aktarmak için henüz yeterli olmadığından, en iyi sonuçlar kablolu bağlantılarla elde ediliyor. Özellik şu anda ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin de dahil olduğu 50’den fazla pazarda kademeli olarak sunuluyor ve Ekim ayına kadar yayılımının tamamlanması hedefleniyor.

Spotify Hi-Fi desteği şimdilik mobil, masaüstü ve tablet uygulamalarının yanı sıra Sony, Bose, ve Samsung gibi birçok markanın cihazında kullanılabiliyor. Önümüzdeki aylarda Sonos ve Amazon gibi diğer popüler cihazlar için de desteğin genişletileceği belirtiliyor. Bu hamle, Spotify Hi-Fi teknolojisinin ne kadar geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşma potansiyeli taşıdığını gösteriyor.

