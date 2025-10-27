Geliştirdiği mobil takip cihazlarıyla Türkiye’de ve dünyada önemli bir yer edinen Arvento, bu yıl 37’ncisi düzenlenen Maximiles Black The Bodrum Cup’ta teknoloji sponsoru olarak yer aldı. Yenilikçi çözümleriyle hem karada hem denizde 1.5 milyondan fazla aracı, ekipmanı ve tekneyi izlenebilir hale getiren Arvento, Bodrum Cup’a sağladığı Tekne Takip Sistemi ile yarışın güvenliğini, şeffaflığını ve izlenebilirliğini bir üst seviyeye taşıdı.

21–25 Ekim tarihleri arasında Bodrum Yarımadası’nın eşsiz koylarında gerçekleşen yarış, “Nesillerce” temasıyla denizcilik kültürünün kuşaktan kuşağa aktarıldığı bir sahne sundu. Yalıkavak’tan başlayan ve İasos üzerinden Bodrum’a uzanan rotada yüzlerce yelkenci, beş gün boyunca rüzgarla yarıştı. Arvento’nun teknoloji sponsorluğu, yarışa yalnızca bir izleme altyapısı değil, aynı zamanda güvenli ve adil bir rekabet ortamı kazandırdı.

Yarış organizatörleri, teknelerin rotalarını ve hızlarını anlık olarak takip ederken; olası riskleri önceden tespit ederek yarış güvenliğini üst seviyede yönetti.

Denizde Şeffaflık ve Güven: Arvento Tekne Takip Sistemi

Arvento’nun geliştirdiği Tekne Takip Sistemi, zorlu deniz koşullarına karşı dayanıklı tasarımı ve yüksek hassasiyetli konumlama teknolojisiyle yarışın en kritik destek unsurlarından biri oldu. Montaj veya elektrik bağlantısı gerektirmeyen cihazlar, uzun batarya ömrü ve GNSS modülü sayesinde teknelerin anlık konum, hız ve rota verilerini yarış yönetim merkezine iletti.

Bu sayede hem organizasyonun hem de izleyicilerin yarışın seyrini gerçek zamanlı takip etmesi mümkün hale geldi.

Arvento Tekne Takip Cihazı, zorlu deniz koşullarında bile üstün performans sağlayan, dünyanın en ileri koruma standardı IP-69K sertifikasına sahip yapısıyla öne çıkıyor. Suya ve toza karşı tam koruma, darbe ve şok dayanımı, alev almayan gövde, yüksek sıcaklıklara karşı direnç, 1-3 yıl arasında kendi bataryasıyla çalışma imkanı ve montaj gerektirmeyen yapısıyla tekne sahipleri tarafından tercih ediliyor.

Düşük enerji tüketimi ve karbon ayak izini azaltan tasarımıyla çevre dostu bir çözüm sunan sistem, sürdürülebilir denizcilik vizyonuna da katkı sağlıyor.

“Denizdeki rekabeti teknolojiyle şeffaflaştırıyoruz”

Arvento Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Özlem Kapdan, sponsorlukla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “The Bodrum Cup, sadece bir yarış değil; deniz kültürünü, takım ruhunu ve dayanıklılığı kutlayan bir gelenek. Arvento olarak bu gelenekte yer almak bizim için sadece bir sponsorluk değil, sporun doğasına ve denizcilik mirasına katkı demek.

Teknolojimizle yarışlara şeffaflık, güvenlik ve verimlilik kazandırıyor; rekabetin en adil halini destekliyoruz. Denizdeki heyecanı teknolojiyle buluşturmaktan gurur duyuyoruz.”