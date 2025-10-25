Türkiye’nin dijital ulaşım ekosisteminde en çok konuşulan girişimlerinden biri olan Martı, uzun süredir devam eden lisans mücadelesini kazandı. Peki, şirket neden bu kadar gündemdeydi? İstanbul’daki e-ulaşım düzenlemesinde ne değişti?

Martı, Danıştay kararıyla ulaşım lisansını aldı!

Uzun süredir devam eden yasal süreçlerin ardından, Martı artık İstanbul’da lisanslı bir şekilde faaliyet gösterebilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile yaşanan lisans krizi, Danıştay’ın verdiği nihai kararla son buldu. Daha önce İstanbul 7. İdare Mahkemesi tarafından haklı bulunan şirket, bu kararın istinaf ve Danıştay aşamalarında da onanmasıyla birlikte hukuki süreci tamamen lehine sonuçlandırdı.

Böylece, şirketin uzun süredir beklediği “e-ulaşım lisansı” artık resmen geçerli hale geldi. Bu gelişme, hem Türkiye’deki dijital ulaşım düzenlemeleri açısından hem de şehir içi mikro mobilite yatırımları için kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Kararın ardından açıklama yapan kurucu Oğuz Alper Öktem, “Bu kararla birlikte İstanbul’da dijital ulaşımın bir parçası olduğumuz resmen onaylandı. İlk günkü motivasyonla ilerlemeye devam ediyoruz. Teknoloji ve yenilikle şehir yaşamına katkı sağlamayı sürdüreceğiz.” sözleriyle hem sürecin zorluğunu hem de karardan duyduğu gururu dile getirdi.

Diğer yandan, Danıştay kararıyla birlikte İstanbul’daki mikro mobilite alanında yeni bir dönem başlıyor. Şirketin lisanslı hale gelmesi, sektörde rekabeti artırırken, kullanıcılar için de daha güvenli ve düzenli bir ulaşım ağı oluşturulmasının önünü açacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce şirketin bu yasal zaferi Türkiye’de dijital ulaşımın geleceğini nasıl şekillendirir? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!