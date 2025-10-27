Nothing Phone 3a Lite için geri sayım başladı! Peki bu modelin özellikleri neler olacak, fiyatı ne kadar ve Türkiye’de satışa çıkarsa ne kadara mal olacak? Nothing 3a Lite kullanıcılarına hangi yenilikleri getirecek? İşte tüm merak edilen detaylar.

Nothing Phone 3a Lite özellikleri neler?

Nothing Phone 3a Lite, markanın sade tasarım çizgisini koruyarak performans ve şıklığı bir araya getiriyor. Cihazın kalbinde MediaTek Dimensity 7300 işlemcisi yer alıyor ve bu işlemci, Android 15 işletim sistemiyle optimize edilmiş bir kullanıcı deneyimi sunuyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesiyle tek versiyon olarak piyasaya çıkması bekleniyor.

Geekbench sonuçlarına göre Nothing Phone 3a Lite, 1.023 tek çekirdek ve 2.920 çoklu çekirdek puanı elde etti. Bu skorlar prototip sürüme ait olduğundan, nihai modelde daha yüksek performans değerleri bekleniyor. Cihazın performans anlamında, Nothing Phone 3a ve 3a Pro kardeş modellerine yakın bir çizgide olacağı düşünülüyor.

Tasarım açısından Nothing 3a Lite, markanın imzası haline gelen şeffaf arka kapaktan kısmen vazgeçiyor. Arka panelde daha sade bir ışık çizgisi bulunuyor ve minimalist çizgi korunuyor. Siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğiyle piyasaya sunulacak model, estetikten ödün vermeden daha uygun bir fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

İşte Nothing Phone 3a Lite fiyatı ve çıkış tarihi!

Nothing Phone 3a Lite Avrupa pazarında 249,99 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ancak bazı bölgelerde fiyatın 239,99 euroya kadar inmesi bekleniyor. Türkiye’ye resmi olarak giriş yapması hâlinde, vergi oranlarıyla birlikte fiyatın yaklaşık 12.000 TL civarında olması öngörülüyor. Bu durum, modeli orta segmentte güçlü bir rakip haline getiriyor.

Fransız kaynaklara göre Nothing Phone 3a Lite satışları 4 Kasım 2025 tarihinde başlayacak. Bu tarih, markanın yıl sonuna doğru piyasayı hareketlendirmek istediğini gösteriyor. Özellikle Nothing Phone 3a serisinin başarısının ardından gelen bu hamle, markanın Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

