Geçtiğimiz yılın sonlarında TV’lerde canlı şarkı sözleri özelliğini test etmeye başlayan YouTube Music, nihayet Android için de gerçek zamanlı şarkı sözlerini kullanıma sunmaya başlıyor. YouTube Music, Spotify ve Apple Music gibi rakiplerinin karşısında sonunda bir adım atmayı başarabildi!

Canlı Şarkı Sözleri Nihayet Android’e Geldi!

Şu anda YouTube Music, Şimdi Çalınıyor’un altındaki orta sekmeyi yukarı çektiğinizde durağan bir şekilde görüntülenebilen şarkı sözleri sunuyor. Canlı şarkı sözleri desteği, metin boyutunu ve aralığını önemli ölçüde artırıyor. Mevcut satır otomatik kaydırma ile beyaz renkte vurgulanırken, diğer her şey daha koyu renkte gösteriliyor.

Bu yaklaşım görsel olarak Spotify ve Apple gibi rakiplerden araklanmış gibi görünse de, bu tasarım firmanın daha önce televizyonlarda kullandığı canlı şarkı sözlerindekiyle aynı. Google bir süredir bu özelliğin ipuçlarını veriyordu. Geçtiğimiz Ekim ayında YouTube Music, sunulan şarkı sözü kütüphanesi kapsamını artırmak için MusixMatch ile ortaklık kurdu ve gelecekte daha çok şarkı sözlerinin platforma ekleneceğinin sinyallerini verdi.

Henüz halka açık şekilde yayınlanmamış olan bu özellik şu an yalnızca Android’deki bir avuç kullanıcı tarafından deneyimlenebiliyor. Eğer YouTube’un beta testlerine kayıtlı olan bir YouTube Premium kullanıcısı iseniz siz de bu özelliği deneyimleyebilirsiniz.

Yeni canlı sözler ile en sevdiğiniz şarkıların sözlerini ekrandan anlık olarak takip edebileceksiniz ve ekran aşağıya kayarak şarkıda söylenen yerler senkron bir şekilde size gösterilecek. Bu sayede cep telefonunuzdan karaoke yapmanız bile mümkün olacak.



YouTube Music’in bu özelliği platforma eklemekte biraz geciktiğini görüyoruz. Öyle ki, Apple Music ve Spotify bu özelliği yıllardan beridir kullanıcılarına sunuyor. Google burada elini çabuk tutmayı başaramasa da, geç de olsa bu özelliğin platforma getirilmesi olumlu bir hamle olmuş. Her ne kadar özellik konusuda rakiplerinin gerisinde olsa da, kütüphanesi çok daha geniş olan YouTube Music’in sonraki hamlelerini görmek ilginç olacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu YouTube Music’e kullanıcı kazandırabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!