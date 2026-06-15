TECNO CAMON 50 Ultra 5G, kamera ve yapay zeka özelliklerini ön plana çıkaran bir akıllı telefon olarak konumlanıyor. Cihazın arka tarafında yer alan 50 MP Sony LYT-700C ana kamera, 50 MP 3x optik yakınlaştırmalı telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş açı kamera üçlüsü günlük kullanımda farklı senaryolara hitap ediyor. Özellikle telefoto kameranın sunmuş olduğu optik yakınlaştırma desteği, yalnızca dijital zoom kullanan rakiplerinden ayrışmasını sağlıyor. 4K 30 FPS video kaydı desteği hem ön hem de arka kamerada sunulurken, kamera deneyimini yazılım tarafında destekleyen yapay zeka özellikleri cihazın en önemli odak noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

TECNO CAMON 50 Ultra 5G’nin kamera tarafındaki dikkat çekici özelliklerinden biri Süper Zoom FlashSnap 2.0 sistemi. 3x optik zoom seviyesinden başlayarak 10x, 20x ve 60x seviyelerine kadar uzanan yapay zeka destekli yakınlaştırma teknolojisi özellikle uzak mesafedeki nesnelerin daha net görüntülenmesini amaçlıyor. 20x ve üzerindeki seviyelerde devreye giren AI Ultra HD Geliştirme motoru, görüntü detaylarını yazılımsal olarak iyileştirmeye çalışıyor. Bunun yanında AI Otomatik Zoom özelliği insan, kedi veya kuş gibi nesneleri algılayarak uygun kadrajı otomatik belirleyebiliyor. Canlı Fotoğraf özelliği ise deklanşöre basmadan önceki ve sonraki kısa anları kaydederek sosyal medya paylaşımına uygun içerikler oluşturulmasına imkan tanıyor.

Yapay zeka tarafında CAMON 50 Ultra 5G, yalnızca fotoğraf düzenleme araçlarıyla sınırlı kalmıyor. AI Image to Video özelliği durağan fotoğrafları hareketlendirebilirken, Yapay Zeka Sanat Galerisi farklı görsel üretim senaryoları sunuyor. FlashMemo ve AI MindHub gibi araçlar not alma ve içerik yönetimi süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Yeni nesil Ella sesli asistanı ise cihaz içi işlemlerin sesli komutlarla gerçekleştirilebilmesini sağlıyor. Bu özelliklerin büyük bölümü günlük kullanım deneyimini destekleyen yazılım tarafındaki yenilikler olarak değerlendirilebilir.

Tasarım olarakTECNO CAMON 50 Ultra 5G, 7.8 mm kalınlığı ve 178 gram ağırlığıyla ince ve hafif sayılabilecek bir yapı sunuyor. Ön ve arka yüzeyde kullanılan Gorilla Glass 7i koruması, IP69K sertifikası ve MIL-STD-810H dayanıklılık standardı cihazın fiziksel dayanıklılığını güçlendiriyor. 6.78 inç büyüklüğündeki AMOLED ekran 1208 x 2644 çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, HDR10 desteği ve 2160 Hz PWM karartma özellikleriyle geliyor. Mediatek Dimensity 7400 Ultimate işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama kombinasyonu günlük kullanım, çoklu görev ve sosyal medya uygulamalarında yeterli bir performans sunarken Android 16 tabanlı HIOS 16 arayüzü ve 3 Android güncelleme sözü cihazın yazılım tarafındaki avantajları arasında yer alıyor.

Batarya tarafında ise 6500 mAh kapasite dikkat çekiyor. PCMark testlerinde elde edilen 19 saat 21 dakikalık sonuç, uzun pil ömrü arayan kullanıcılar için önemli bir veri oluşturuyor. 45W hızlı şarj desteği bataryanın daha kısa sürede doldurulmasını sağlarken üreticinin 5 yıllık pil sağlığı iddiası da uzun vadeli kullanım açısından önemli. Stereo hoparlörler, Dolby Atmos desteği ile ses konusunda beklentileri de karşılıyor. Ek olarak desteklenen TECNO cihazlar arasında yaklaşık 1 kilometre mesafeye kadar şebekesiz iletişim kurulmasını sağlayan FreeLink özelliği de CAMON 50 Ultra 5G’nin dikkat çeken ek özellikleri arasında bulunuyor.

Ayrıca telefon Ay Gölgesi Siyahı, Nebula Titanyum ve Mistik Mor renkleriyle satışta olacak. TECNO CAMON 50 Ultra 5G’nin kampanya döneminde 8 GB + 256 GB versiyonu Watch Pro 3, 12 GB + 256 GB versiyonu ise TECNO Megapad SE Tablet ve klavye hediyesiyle satışta olacak. Kampanya MediaMarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar mağazalarında geçerli olup stoklarla sınırlıdır.

Sonuç olarak TECNO CAMON 50 Ultra 5G, performanstan çok kamera teknolojileri, yapay zeka araçları ve uzun pil ömrüne odaklanan kullanıcıları hedefleyen bir akıllı telefon profili çiziyor.

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