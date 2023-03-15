Spotify, kullanıcılara CD kalitesinde müzik parçalarından oluşan bir müzik kütüphanesine erişim sağlayacak bir “Hi-Fi” premium aboneliği sunacağını duyuralı iki yıldan fazla oldu. Başlangıçta bu abonelik planının 2021 sonunda hayata geçeceği söylenmişti. Ancak firmanın rakiplerinin benzer hamleleri Spotify’ın kayıpsız müzik stratejisini altüst etti ve firma bir türlü bu abonelik planı yayınlayamadı. Şimdiyse Hi-Fi hakkında yeni açıklamalar var!

Spotify Hi-Fi Planı Yılan Hikayesine Döndü!

Spotify, 2021 yılında Hi-Fi (yüksek kalite) sese sahip olan abonelik planını tanıtmıştı. Bu abonelikle beraber kullanıcılara yüksek kalite ses ve CD kalitesinde kayıpsız ses formatı desteği sunulacağı açıklanmıştı. Ancak Spotify, bu yılın başında yeni abonelik planını belirsiz bir süreliğine ertelediğini duyurmuştu.

O zamandan beri, Apple Music standart abonelik fiyatının bir parçası olarak kayıpsız dinleme seçeneğini platforma dahil etti ve Amazon Music kayıpsız müzik kütüphanesi için ekstra ücret talep etmeyi bıraktı. Bu da Spotify’ın kullanıcılardan benzer bir hizmet için daha fazla ödeme yapmalarını isteme fikrini çok daha itici bir hale getirdi.

Spotify eş başkanı Gustav Söderström Salı günü ünlü bir internet sitesine verdiği röportajda “Bunu duyurduk, ancak daha sonra sektör bir dizi nedenden dolayı değişime uğradı. Eninde sonunda bunu yapacağız, ama bizim için ve dinleyicilerimiz için mantıklı olacak şekilde yapacağız. Sektör değişti ve biz de uyum sağlamak zorunda kaldık.” ifadelerini kullandı.

Söderström açıklamasının devamında, “Bunu maliyet açısından da işimize yarayacak şekilde yapmak istiyoruz. Bariz nedenler yüzünden ne plak şirketlerimizle yaptığımız anlaşmalar ne de sektördeki diğer oyuncuların yaptıkları hakkında yorum yapma yetkim yok.” diye ekledi.

Röportajın yer aldığı siteye göre, Spotify Hi-Fi planı bir yıldan uzun bir süredir kullanıma hazırdı ve Spotify çalışanlarının HiFi’a erişimi vardı. Ancak başlangıçta bunu içeren aboneliğin standart plandan daha pahalı olması amaçlanmıştı.

Apple ve Amazon’un hamleleri göz önüne alındığında, Spotify’ın kayıpsız özelliğinin artık uzamsal ses parçalarına erişim ve sesli kitaplar ve podcast’lerle ilgili diğer avantajları içeren daha kapsamlı bir planın parçası olarak yeniden ortaya çıkması bekleniyor.

Ancak bu planın ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Zira Söderström, röportajında bu özelliğin yalnızca “gelecekte bir tarihte” erişilebilir olacağını söylüyor. Bu nedenle Hi-Fi müzik kütüphanesini içeren planın ne zaman hayata geçeceği halen belirsizliğini koruyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hi-Fi müzik için Spotify abonelik ücretlerine zam gelse bunu nasıl karşılarsınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!