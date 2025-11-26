Yıl sonu yaklaşırken pek çok müzik uygulaması gibi YouTube Music de kullanıcıların merakla beklediği dönemsel içeriklerini sunmaya başladı. Peki YouTube Music bu yıl size neler dinlediğinizi nasıl gösteriyor? 2025 boyunca oluşturduğunuz dinleme alışkanlıklarını hangi başlıklarla derliyor? Bu yeni deneyim Türkiye’deki kullanıcılar için ne ifade ediyor?

YouTube Music 2025 özetine nasıl bakılır?

YouTube Music kullanıcılarının erişebildiği yeni özet bölümü, yıl boyunca dinlenen içerikleri oldukça detaylı bir şekilde bir araya getiriyor. Platformun sağ üst köşesinde yer alan profil ikonuna dokunan kullanıcılar, doğrudan “2025 Özeti” başlığına ulaşarak tüm verilerini görüntüleyebiliyor.

Özet ekranında yıl içinde toplam ne kadar süre müzik dinlendiği, en sık dinlenen şarkılar, ilk beşe giren parçalar ve en çok dinlenen sanatçılar yer alıyor. YouTube Music ayrıca dinleyicinin yıl boyunca en çok tercih ettiği sanatçıyı hangi tarihlerde dinlediğini gösteren özel bir zaman çizelgesi sunuyor.

Bu çizelge, kullanıcıların tercihlerindeki dönemsel değişimi anlaşılır bir yapıda görmelerine yardımcı oluyor. Yine özet kapsamında en çok dinlenen albümler, türler, podcast’ler ve yıl boyunca oluşturulan dinleme alışkanlıklarını tek bir grafik üzerinde gösteren kapsamlı bir panel bulunuyor.

Tüm bu başlıkların yanında YouTube Music kullanıcılarına ek bir yenilik daha sunulmuş durumda: Yapay zekâ destekli soru-cevap alanı. Bu özellik sayesinde dinleyiciler, yıl içinde hangi müzikleri ne kadar dinlediklerine dair sorular yöneltebiliyor. Örneğin “Bu yıl en yoğun dinlediğim saat hangisiydi?” veya “En sık dinlediğim tür nasıl değişti?” gibi kişisel sorular doğrudan yapay zekâya iletilebiliyor.

Türkiye’deki kullanıcılar için bu özetin dikkat çeken yönlerinden biri ise tüm dinleme verilerinin tek bir ekranda sade biçimde toplanmış olması. Özellikle yıl boyunca çeşitli çalma listeleri oluşturan ya da farklı türlerde içerikler tüketen kullanıcılar, YT Music sayesinde hangi dönemde hangi içeriğe yöneldiklerini pratik bir şekilde görebiliyor.

Ayrıca platformun yapay zekâ tabanlı özellikleri genişletmesi, YT Music deneyiminin gelecekte daha kişiselleştirilmiş hâle geleceğine işaret ediyor. Şirketin kullanıcı verilerini işleme yöntemi teknik bir çerçevede sunulurken, bu yenilikler yıl sonu raporlarını yalnızca bir liste olmaktan çıkarıp daha etkileşimli bir yapıya taşıyor. YT Music tarafından sunulan 2025 özetleri hem eğlenceli hem de detaylı bir deneyim olarak öne çıkıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? YouTube Music özetlerinin kullanıcı alışkanlıklarını yansıtma biçimini nasıl değerlendiriyorsunuz?