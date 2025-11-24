Oyun dünyasının popüler adreslerinden Epic Games, her hafta olduğu gibi bu hafta da oyunculara sürpriz bir ücretsiz oyun sunuyor. Peki bu hafta bizi nasıl bir yapım bekliyor? Türkiye’deki oyuncular için Epic Games ne gibi avantajlar sağlıyor? Ayrıca gelecek hafta hangi oyunların geleceği şimdiden tartışma konusu.

Epic Games yeni ücretsiz oyunu açıklandı! Epic haftanın ücretsiz oyunu ne? (27 Kasım-4 Aralık)

Epic Games bu hafta oyunculara elle çizilmiş grafiklerle hazırlanan sıra dışı bir bilimkurgu macerası sunuyor. Haftanın ücretsiz oyunu olan Universe for Sale, Jüpiter yörüngesindeki gizemli bir uzay istasyonunda geçiyor ve tıklamalı ilerleyişiyle dikkat çekiyor. Oyunda limanları işleten zeki orangutanlar, karanlık bir tarikatın gölgesinde işleyen gizli yapılar ve hikâyeyi tamamen değiştirebilen etkileşimli bölümler yer alıyor.

Bu hafta Epic Games’in ücretsiz sunduğu oyun Universe for Sale, hakkında kısa bir bilgilendirmeyi ve fragmanını aşağıya ekledik. Oyunun temel oynanış mekanikleri ve öne çıkan özelliklerini gözden geçirebilirsiniz.

Universe for Sale oyunu nedir?

Türkiye’deki oyuncular arasında zaten merak uyandıran yapım, çizim tarzı ve atmosferi nedeniyle sosyal platformlarda sık sık konuşuluyor. Ayrıca hâlihazırda ücretsiz olan Zoeti ve Godzilla Voxel Wars gibi oyunların da halen kütüphaneye eklenebilir durumda olduğunu hatırlatalım.

Platformun avantajlı kampanyalarıyla dikkat çeken Epic Games, Steam’e kıyasla zaman zaman daha uygun fiyat politikası uygulamasıyla da öne çıkıyor. Özellikle Türkiye’de artan oyun fiyatları nedeniyle oyuncular ücretsiz içeriklere daha fazla yönelirken, şirketin her hafta sunduğu bedelsiz oyunlar büyük ilgi topluyor.

Epic haftalık ücretsiz oyun nasıl alınır?

Epic Games Store’a giriş yapın.

Ana sayfadaki “Ücretsiz Oyunlar” bölümüne gidin.

İlgilendiğiniz oyunu seçip “Yükle” butonuna tıklayın.

Hesabınızla giriş yaptıysanız oyun otomatik olarak kütüphaneye eklenir.

Eklediğiniz oyun süresiz olarak size ait olur.

Universe for Sale ise 27 Kasım – 4 Aralık tarihleri arasında tamamen ücretsiz erişime açık olacak. Süre dolmadan kütüphanenize eklemeniz, oyunu kalıcı olarak sizin yapıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Platformun yeni ücretsiz oyununun platformdaki rekabete etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?