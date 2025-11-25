Sosyal medya dünyasında son günlerde en çok konuşulan konu X platformunun hazırladığı yeni görünürlük düzenlemesi. Bu kararın Türkiye’deki kullanıcıları nasıl etkileyeceği, özellikle anonim kalmayı tercih edenlerin aklında ciddi sorular uyandırıyor. Uygulama gerçekten gizliliği tehdit eden bir dönemi mi başlatıyor, yoksa dijital güvenliği mi artırmayı hedefliyor? VPN kullananların işaretlenecek olması kullanıcıları tedirgin etmiş durumda.

X profillere ülke bilgisi ekliyor! VPN kullananlar ifşalanacak

X tarafından duyurulan yeni sistem, kullanıcı profillerinde hesapların hangi ülke bilgisi ile ilişkilendirileceğini açık bir şekilde göstermeyi amaçlıyor. Bu yenilikle birlikte VPN kullanan hesaplarda “konum doğru olmayabilir” ibaresinin görünmesi planlanıyor. Platform, bu adımla trol hesapların kaynağını daha net belirlemeyi ve manipülasyonu azaltmayı hedeflediğini söylüyor; ancak bu değişiklik Türkiye’deki kullanıcılar için düşündürücü bir durum yaratıyor.

Düzenlemeyi savunanlar, X platformunda yıllardır süren kimliksiz manipülasyonların artık daha kolay ortaya çıkarılacağını düşünüyor. Ancak gizlilik uzmanları tam tersini savunuyor. Onlara göre bu özellik, özellikle baskı ortamlarında yaşayan veya iş gereği anonim kalmak zorunda olan kişileri riske atabilir. Bu tartışmalar doğal olarak uygulamanın kullanıcılarını ikiye bölmüş durumda.

NetBlocks yöneticisi Isik Mater, yeni adımın gazeteciler ve aktivistler için tehdit oluşturduğunu dile getiriyor. Surfshark ve NordVPN gibi şirketlerin üst düzey yetkilileri ise X platformunun bu uygulamayla güvenlikten çok “kimlik sinyali” vermeye odaklandığını savunuyor. Özellikle bazı bölgelerde VPN kullanımı hayati önem taşırken, bu işaretlemelerin kullanıcıları hedef haline getirebileceği belirtiliyor.

Dahası, ProtonVPN yöneticisi David Peterson, platformun ülke tespitini gerçek IP’den değil, uygulama mağazası bölgesinden yapabileceğine dikkat çekiyor. Böyle bir senaryoda, kullanıcıların yanlış etiketlenme riski doğabilir. Bu da Türkiye’deki milyonlarca kullanıcı için ciddi sorunlara yol açabilir.

Şu an için X cephesinden net bir takvim açıklanmamış olsa da, bu kararın ne zaman yürürlüğe gireceği ve VPN kullananları ne kadar etkileyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili tartışmalar büyürken, gözler tamamen platformun yapacağı resmi duyuruya çevrilmiş durumda.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni X ülke gösterimi kararının ekosistem içindeki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?