One UI 8.5 için geri sayım devam ederken, bu güncellemenin gerçekten neler getireceği merak konusu. Pil yönetimi nasıl değişiyor? Yeni arayüz kullanıcı deneyimini ne kadar etkiliyor? Samsung’un yazılım tarafındaki bu hamlesi Türkiye’deki Galaxy sahiplerini nasıl etkileyecek? Şimdilik detaylar sınırlı olsa da, One UI 8.5 ile ilgili sızan ilk ipuçları beklentiyi epey artırıyor.

One UI 8.5 ile gelen yeni pil özellikleri ve arayüz iyileştirmeleri belli oldu!

One UI 8.5, sızıntılara göre özellikle pil deneyimini yeniden şekillendiriyor. Bu sürümle birlikte gelen en dikkat çekici detay, %15’e düştüğünde görünen güç uyarısının artık yaklaşık kalan kullanım süresini göstermesi. Küçük bir yenilik gibi görünse de, özellikle Türkiye’de yoğun telefon kullananlar için bu One UI 8.5 özelliği oldukça faydalı olabilir.

Daha doğru tahminler sunması, kullanıcıların günü daha rahat planlamasını sağlayacak gibi görünüyor. Ayrıca “Battery Protection” bölümüne eklenen tatlı küçük animasyon, Samsung’un One UI tasarım dilini iyice modernleştirdiğini gösteriyor. Artık Samsung yalnızca sistem kararlılığı sunmuyor; görsel olarak daha keyifli ve kullanıcı dostu bir deneyim getirmeye odaklanıyor.

One UI 8.5: Battery Protection now has a cute little animation — small details, big vibes. pic.twitter.com/aVe2I6CBT3 — Tarun Vats (@tarunvats33) November 22, 2025



Elbette tüm bu yenilikler Türkiye’deki Galaxy kullanıcıları için de önemli. Cihazların pil yönetimi daha akıllı hâle gelirken, animasyon gibi küçük ama hoş dokunuşlar arayüzü daha sıcak bir atmosfere taşıyacak. Özellikle orta segment modellerin bu değişikliklerden nasıl faydalanacağı One UI 8.5 ile ilgili en çok sorulan konulardan biri.

Bir diğer önemli nokta ise Samsung’un bu güncellemeyi geniş bir cihaz yelpazesinde test etmeye hazırlanıyor olması. Yazılım optimizasyonu, performans tarafında da hissedilebilir bir artış vaat ediyor. Dolayısıyla One UI 8.5, sadece görsel yeniliklerden ibaret değil; arka planda yapılan düzenlemelerle telefonun genel akıcılığı da güçleniyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yeni One UI ile gelen bu yeni pil uyarısı ve arayüz detayları günlük kullanımınızı nasıl etkiler?