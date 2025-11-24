Apple’ın merakla beklenen iOS 27 güncellemesi için işler pek de göründüğü gibi olmayabilir. Son duyumlara göre şirket, yıllardır süren yenilik yarışına kısa bir mola verip sistemi baştan aşağı elden geçirmeye hazırlanıyor. Peki iOS 27 gerçekten “temizlik odaklı” bir sürüm mü olacak? Kullanıcıları neler bekliyor? Türkiye’de iPhone sahiplerini yakından ilgilendiren bu süreç, soruların daha da artmasına neden oluyor.

iOS 27 nasıl olacak? Apple üzecek!

iOS 27 ile birlikte Apple’ın, yıllar önce macOS tarafında uyguladığı “Snow Leopard” tarzı bir stratejiyi yeniden devreye aldığı konuşuluyor. Bloomberg’in güvenilir kaynaklarından Mark Gurman’ın iddiasına göre şirket, son dönemde kullanıcılardan yoğun şekilde gelen pil sorunları, arayüz gecikmeleri, rastgele ısınmalar ve klavye hataları gibi problemlerin temelinde yatan kod yükünü hafifletmeye odaklanıyor.

Özellikle iOS 27 için mühendis ekibinin sistemdeki gereksiz kodları temizlediği, hataları tek tek avladığı ve genel stabiliteyi artıracak köklü optimizasyonlar yaptığı belirtiliyor. Apple’ın bu yaklaşımının en büyük nedeni, son yıllarda gelen estetik yeniliklerin beklenen performans karşılığını vermemesi.

“Liquid Glass” tasarımının geldiği iOS 26 sonrası, Türkiye’de de pek çok iPhone kullanıcısı cihazların gereğinden fazla ısındığı ve pil ömrünün gözle görülür biçimde düştüğü yönünde yorumlar yapmıştı. Bu nedenle iOS 27 ile “yenilikten çok iyileştirme” odaklı bir yol haritası Apple adına mantıklı bir hamle gibi görünüyor.

Bunun yalnızca bugüne yönelik bir karar olmadığı da söyleniyor. Şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone modelleri için daha hafif, daha stabil ve verimli işleyen bir işletim sistemi gerekiyor. Katlanabilir ekran animasyonlarının sorunsuz çalışması, yapay zekâ alt yapısının güçlenmesi ve özellikle Siri’nin yeni nesil yapay zekâ modellerine hazırlanması için iOS 27 kritik bir temel oluşturacak.

Apple’ın iç projelerinden biri olan yapay zekâ destekli asistan “Veritas” için de benzer bir altyapı güçlendirmesi gerekli. Açıkçası bu gelişmeler Türkiye’deki kullanıcılar açısından da olumlu karşılanabilir. Son yıllarda Android tarafı yapay zekâ entegrasyonu konusunda hız kesmezken, sistem stabilitesi konusunda Apple’dan daha az eleştiri aldı.

Sizce Apple'ın iOS için tercih ettiği bu "yenilikten çok kalite" stratejisi doğru bir karar mı? Türkiye'deki kullanıcılar bu adımı yeterli bulur mu?