Elektrikli araç pazarında rekabetin giderek sertleştiği bugünlerde Hyundai INSTER Dynamic, Türkiye’de yeni bir fiyat standardı mı belirliyor? Uygun fiyatlı elektrikli model arayan kullanıcıların beklentilerini karşılayacak mı? Şehir içi kullanımda pratiklik, batarya verimliliği ve hızlı şarj performansı bu modelde gerçekten fark yaratıyor mu? Tüm bu sorular, otomobil severlerin radarını yeni model üzerine çevirmiş durumda.

Yeni Hyundai INSTER Dynamic satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri

Hyundai INSTER Dynamic, Türkiye pazarında elektrikli araç seçenekleri arasında fiyat-performans dengesini yeniden yorumlayarak sahneye çıkıyor. Model; hızlı şarj, rekabetçi menzil ve gelişmiş sürüş destek sistemleri gibi önemli avantajlarla dikkat çekiyor.

1.399.000 TL’lik satış fiyatıyla duyurulan Hyundai INSTER Dynamic, mevcut INSTER serisinin yükselen fiyat çizgisini kırarak daha ulaşılabilir bir seçenek sunuyor. Bu durum, özellikle Türkiye’de elektrikli araca geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için cazip bir kapı aralıyor.

Yeni versiyon, 71,1 kW gücünde kalıcı mıknatıslı senkron motora ve 147 Nm torka sahip. Bu motor yapısıyla Hyundai INSTER Dynamic, 0’dan 100 km/s hıza yaklaşık 11,7 saniyede ulaşabiliyor. Modelin maksimum hızının 140 km/s seviyesinde tutulması, şehir odaklı tasarım anlayışını destekliyor.

42 kWsa bataryasıyla birleşik kullanımda 327 km’ye kadar menzil sunan araç, şehir içi senaryolarda bu rakamı 473 km’ye kadar çıkarabiliyor. Ayrıca, DC hızlı şarj desteği sayesinde %10’dan %80’e yalnızca 30 dakikada ulaşabilmesi kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor.

Güvenlik tarafında ise Hyundai INSTER Dynamic, Ön Çarpışma Önleme Asistanı 1.5, Şerit Takip Asistanı ve Akıllı Hız Sabitleyici gibi donanımları standart olarak sunuyor. Bu paketler, özellikle Türkiye’de hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda güvenliği artıran unsurlar arasında öne çıkıyor. Rejeneratif frenleme ve tek pedallı sürüş (i-Pedal) özelliği de enerji verimliliği konusunda modele ek avantaj sağlıyor.

İlginizi Çekebilir: Hibrit Volkswagen Passat ePro tanıtıldı! İşte özellikleri

Dört farklı gövde rengiyle satışa sunulan Hyundai INSTER Dynamic, siyah iç mekan tasarımı ve gelişmiş bilgi-eğlence ekranıyla modern bir görünüm sergiliyor. 10,25 inç dijital gösterge ekranı ve pratik kullanım odaklı teknolojiler, özellikle kalabalık metropollerde aracın güçlü bir alternatif haline gelmesine katkı sağlıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hyundai INSTER Dynamic modelinin Türkiye pazarındaki konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!