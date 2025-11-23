Akıllı telefon pazarında taşların yeniden oynayacağı bir dönem başlıyor gibi görünüyor. Son günlerde beklenmedik şekilde gündeme düşen Samsung Galaxy A77, “acaba orta segment artık amiral gemisi özelliklerine mi kayıyor?” sorusunu akıllara getiriyor. Henüz doğrulanmamış olsa da bu modelin hangi performans artışlarını sunabileceği Türkiye’deki kullanıcılar arasında ciddi bir merak oluşturmuş durumda.

Samsung Galaxy A77 resmileşti! İşte özellikleri

Samsung Galaxy A77 hakkındaki yeni bilgiler, cihazın Geekbench veritabanında görünmesiyle netleşmeye başladı. Listelemeye göre telefon, Samsung’un geliştirdiği yeni bir deca-core Exynos işlemci ile geliyor ve bu işlemci içerisinde amiral gemilerinde kullanılan Xclipse 940 GPU yer alıyor. Bu detay, Türkiye’de orta segment telefon alınca performans sıkıntısı yaşamak istemeyen kullanıcıların uzun süredir beklediği sevindirici bir gelişme olabilir.

Ayrıca Samsung Galaxy A77 model numarası SM-A776B olarak anılıyor ve şirketin klasik A serisi isimlendirme yapısına da uyuyor. Bu durum, serinin 2022’den bu yana sessizliğe gömülen A7x hattını yeniden canlandıracağına işaret ediyor. 8 GB RAM, Android 16 işletim sistemi ve optimize edilmiş çekirdek yapısı ile toplanan skorlar, telefonun mevcut orta segment rakiplerinin bir adım önüne geçmesini sağlayacak seviyede. Özellikle çoklu çekirdek performansında elde edilen sonuçlar, bu modeli neredeyse Exynos 2400 tabanlı cihazların yanına taşıyor.

Benchmark sonuçlarına göre Samsung Galaxy A77, tek çekirdekte 1673, çok çekirdekte ise 5697 gibi dikkat çekici rakamlara ulaşıyor. Bu da güncel A serisi işlemcilere kıyasla %40’ın üzerinde bir artış anlamına geliyor.

Xclipse 940’un grafik gücü özellikle oyun performansında hissedilir bir fark yaratabilir. Türkiye’de mobil oyun oynayan kullanıcı sayısı düşünüldüğünde, bu detay fazlasıyla önemli.

Samsung Galaxy A77 ne zaman çıkacak?

Samsung Galaxy A77 için resmi bir lansman tarihi henüz paylaşılmış değil. Ancak cihazın bu kadar erken sızması, tanıtımın çok uzak olmadığını düşündürüyor. Bu arada Galaxy A serisinin diğer üyesi A57’nin de Geekbench’te görülmesi, Samsung’un orta segment stratejisini yeniden agresif şekilde şekillendirdiğini gösteriyor.

Peki siz yeni model hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu modelin orta segmentte yeni bir standart belirleyip belirlemeyeceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!