YouTube.com sitesini artık uygulama olarak yüklemek mümkün!

Günümüzde birçok web sitesinin Progessive Web App (PWA) teknolojisiyle hazırlanan PC uygulaması var. YouTube.com da, bu yüzlerce web sitesinin arasında kendisine yer edinen sitelerden birisi oldu. Artık YouTube.com’u bilgisayarınıza direkt olarak tarayıcı üzerinden yükleyebilir ve kullanmak istediğiniz takdirde hızlıca açabilirsiniz.

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Günümüzde YouTube Müzik, Twitter gibi çok kullanılan servislerin Progessive Web App (PWA) teknolojisiyle hazırlanan uygulamaları bulunuyor. Son kullanıcılar olarak bizlere en büyük faydasını kullanışlılık noktasında gösteren bu uygulamalar, görev çubuğuna ve masaüstüne yerleştirilebilmeleri yönüyle çokça zaman kazandırıyorlar.

PWA uygulaması bulunan yüzlerce web sitesi var, bugünlerdeyse YouTube.com sitesinin PWA teknolojisiyle hazırlanmış bir uygulaması çıktı. Tarayıcınızdan YouTube’a giriyorsanız, üst kısımdaki sekme çubuğunda küçük bir + işareti görmüşsünüzdür. Bu artı işaretine tıkladığınızda da sizi “Uygulama yüklensin mi?” diye bir soru penceresi karşılamıştır. Eğer YouTube’un PWA uygulamasını yüklemek istiyorsanız, karşınıza çıkan penceredeki “Yükle” butonuna basmanız gerekiyor.

YouTube, PWA uygulaması olarak yüklenebiliyor

Hemen akabinde YouTube.com, yeni bir pencerede açılmış edasıyla karşınızda olacak. Yeni bir tarayıcı penceresinde açılmış gibi gözükse de, aslında açılan şeyin teorik olarak YouTube’un tarayıcı uygulaması olduğunu belirtmemizde fayda var. İster tarayıcıdan ister bu uygulamadan kullanabileceğiniz YouTube’u isterseniz de başlat menüsündeki ikonuna sağ tıklayarak görev çubuğuna veya masaüstüne de yerleştirebilirsiniz.

YouTube.com sitesini PWA uygulaması olarak kullanmaktan vazgeçtiğinizde de, bilgisayarınızdan kaldırabilirsiniz. Bunun için uygulamayı açıp sağ üst köşedeki menü işaretinden “Yüklemeyi kaldır” butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.