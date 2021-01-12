YouTube etiket kullanımda değişikliğe gitti

Dünyanın en popüler video içerik platformu YouTube, etiket kullanımında yeni bir döneme geçiş yapıyor. Yeni dönemde etiketler çok daha verimli olacakmış gibi görünüyor.

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İlk olarak diğer bir sosyal medya devi Twitter ile birlikte popüler hale gelen etiket kullanımı, geçtiğimiz dönemde YouTube platformuna da dahil edilmişti. Ancak YouTube’daki etiketlerin çalışma mantığı biraz farklıydı.

Yapılan açıklamaya göre yeni sistem ile birlikte YouTube videolarının açıklama kısmında veya başlığında bulunan etikete tıkladığınızda, doğrudan videoların bulunduğu veya söz konusu etiketi kullanan yada etiketle ilgili seçilmiş bir bölüme yönlendirileceksiniz.

Şu an masaüstü ve mobil cihazlarda kullanılabilir olan yeni sistem ile ilgili YouTube, destek sayfasından açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada; “Yakın zamanda içeriği birlikte gruplama ve etiketler aracılığıyla videoları keşfetmenize yardımcı olacak şekilde bir güncelleme yaptık. Önceden, YouTube’da bir etiket aradıysanız veya bir etikete tıkladıysanız, videoda etiket kullanan içeriğin yanı sıra diğer ilgili içeriklerin bir kombinasyonunu görürdünüz. Bugünden itibaren masaüstü veya mobil uygulamada YouTube’da belirli bir etiket arayan herkes, en iyi videoları en üstte tutmak için sıralanan etiketli videoları içeren yeni bir özel sayfa görecektir. YouTube’da gördüğünüz otomatik olarak bağlantılı herhangi bir etikete tıklayarak da bu sayfalara gidebilirsiniz.“ ifadelerine yer verildi.

Böylece aynı etikete sahip YouTube platformunda bulunan diğer video içeriklerine kolayca erişebilir ve izleyebilirsiniz. Söz konusu özelliğin kullanıcılara nasıl bir katkı vereceği ise merak konusu.

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