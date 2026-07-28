Teknoloji devi Apple, kullanıcıların en yeni donanımlara daha düşük aylık ödemelerle ulaşmasını sağlayan yeni cihaz kiralama programı “Apple Upgrade” portalını ABD’de resmen hizmete sundu. İsveç merkezli finansal teknoloji devi Klarna iş birliğiyle hayata geçirilen program; iPhone, Apple Watch, Mac ve iPad ürün gruplarını kapsayarak donanım satın alma alışkanlıklarını baştan aşağı değiştirmeyi hedefliyor.

Apple Store çevrim içi mağazası, Apple Store uygulaması ve ABD’deki tüm fiziksel Apple Store lokasyonlarında erişime açılan program, uzun yıllardır uygulanan geleneksel iPhone Upgrade Program ve iPhone Payments sistemlerinin de yerini alıyor.

1. “Apple Upgrade” Nedir ve Nasıl Çalışıyor?

Apple Upgrade, müşterilerin cihazın tam satış bedelini ödemek veya geleneksel taksitli finansman yöntemlerine girmek yerine, cihazları esnek sürelerle kiralamasına (leasing) imkan tanıyan abonelik benzeri bir sistem.

Klarna Entegrasyonu: İşlemler Klarna’nın finansal altyapısı üzerinden dakikalar içinde hızlı onay süreçleriyle yürütülüyor.

Kişisel Kurulum ve Destek: İster mağazadan ister online alınsın, kullanıcılar cihazlarını teslim alırken Apple’ın Personal Setup (Kişisel Kurulum) ve ücretsiz Today at Apple eğitim seanslarından yararlanabiliyor.

2. Kiralama Süreleri ve Başlangıç Fiyatları

Yeni kiralama modelinde ürün kategorilerine göre belirlenen vade seçenekleri ve aylık başlangıç fiyatları şu şekilde listeleniyor:

iPhone: 12 veya 24 aylık kiralama seçenekleri — Aylık 17,99 Dolar’dan başlayan fiyatlarla.

Apple Watch: 12 veya 24 aylık kiralama seçenekleri — Aylık 11,99 Dolar’dan başlayan fiyatlarla.

Mac (MacBook Air, MacBook Pro vb.): 24 veya 36 aylık kiralama seçenekleri — Aylık 24,99 Dolar’dan başlayan fiyatlarla.

iPad: 24 veya 36 aylık kiralama seçenekleri — Aylık 11,99 Dolar’dan başlayan fiyatlarla.

Ek Avantajlar: Müşteriler, ellerindeki eski cihazları Apple Trade In kapsamında programa dahil ederek aylık kiralama ücretlerini daha da düşürebiliyor. Ayrıca kiralama ödemelerini Apple Card ile yapan kullanıcılar her ay %3 Daily Cash (nakit iade) kazanıyor.

3. Kiralama Süresi Dolduğunda Ne Olacak?

Sözleşme süresi sona erdiğinde kullanıcılara üç farklı esnek seçenek sunuluyor:

Yeni Nesle Yükseltme: Mevcut cihazı iade edip anında piyasaya çıkan en yeni model ile yeni bir kiralama dönemi başlatmak. Cihazı Satın Alma: Tek seferlik kalan ödemeyi yaparak cihazın mülkiyetini tamamen devralmak. Cihazı İade Etme: Cihazı Apple’a teslim ederek programdan herhangi bir ek yükümlülük olmadan çıkış yapmak.

4. Eski iPhone Upgrade Programına Veda

“Apple Upgrade” programının yürürlüğe girmesiyle birlikte Apple, ABD genelinde eski iPhone Upgrade Program ve iPhone Payments seçeneklerine yeni üye alımını durdurdu. Halihazırda eski programda olan kullanıcılar mevcut haklarını korurken, şartları uygun olduğunda dilerlerse yeni Apple Upgrade sistemine veya Apple Card taksitli ödeme yöntemlerine geçiş yapabilecekler.

Apple Store Çevrim İçi Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Karen Rasmussen, lansmana ilişkin yaptığı açıklamada: “Apple’da yaptığımız her şeyin merkezine müşteriyi koyıyoruz. Apple Upgrade ile müşterilerimize sevdikleri ürünlere erişmede hem mağazalarımızda hem de online tarafta çok daha esnek bir ödeme seçeneği sunmaktan heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullandı.